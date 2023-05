Sammlungszentrum eingeweiht – Riesige Hallen für das Vermächtnis von Augusta Raurica Zwei Millionen Funde, darunter eine Minervaplastik, Statuen, Säulenfundamente, Gläser, Schmuck und Scherben, füllen künftig die Hochregale des neuen Sammlungszentrums. Simon Erlanger

Zwei Millionen Fundstücke sind bereits vorhanden. Trotzdem gibt es im neuen Sammlungszentrum von Augusta Raurica noch Platz bis mindestens 2050. Foto: Pino Covino

Gewaltige Säulenelemente, riesige Kapitelle, tonnenschwere Grabsteine, monumentale Inschriften: All dies bekommen Besucher der Römerstadt Augusta Raurica sonst kaum zu sehen und schon gar nicht in dieser Masse. Die zahlreichen Artefakte sind aber neu ein kleiner Teil der zwei Millionen Funde aus der Römerstadt Augusta Raurica, die neu im frisch erbauten Sammlungszentrum der Römerstadt gelagert werden.

Die riesigen Hallen mit ihren Hochlagern erinnern an das Lagerhaus in Nevada, wo der Hollywood-Archäologe Indiana Jones im Spielberg-Film «Raiders of the Lost Ark» die biblische Bundeslade verstaut. Der Projektname des Augster Sammlungszentrums sei denn auch «Dr. Jones» gewesen, wie Daniel Suter, Leiter der Römerstadt erzählt: «Ich bin unendlich dankbar, dass der Bau umgesetzt worden ist. Das Haus symbolisiert aber auch die Verpflichtung, unsere Arbeit weiterzuführen. Denn es führt in die Zukunft».

Von aussen wirkt das hochmoderne Sammlungszentrum wie ein reguläres Fabrikgebäude. Dem ist nicht so: Auf 10’000 Quadratmetern werden hier zwei Millionen Fundstücke gelagert, erforscht und konserviert. Foto: Pino Covino

Bis 2050 soll das Sammlungszentren den Anforderungen genügen und für alle neuen Funde Platz bieten. Die Halle mit den Funden ist so gebaut, dass sie dereinst erweitert werden kann, sollte dies nötig werden.

Zu den gelagerten Funden gehören eine äusserst fein gearbeitete, bronzene Büste der Göttin Minerva aus dem ersten Jahrhundert, ein Hausschlüssel in der Form eines Wachhundes aus derselben Zeit, feines Geschirr aus rotem Ton und eine Urne aus Glas, die so neu aussieht, als sei sie eben im Supermarkt gekauft worden.

Die neue Hausherrin: Bildungsdirektorin Monica Gschwind erhielt von Baudirektor Isaac Reber die Schlüssel des Sammlungszentrums. Hier bestaunt sie die in Augusta Raurica gefundene Minerva-Büste, Göttin der Weisheit. Foto: Pino Covino

60 Personen bewahren und analysieren diese Funde im zwischen Autobahn und römischem Tierpark gelegenen Sammlungszentrum. Auf 10’000 Quadratmetern sind erstmals alle Büros, Forschungslabors, Werkstätten sowie die Bibliothek der Römerstadt unter einem Dach vereint. Dazu kommen die Lagerhallen mit den Fundobjekten. Bis vor kurzem war all das auf 14 Standorte verteilt, darunter feuchte Keller, Container und Scheunen.

Das Haus eines wohlhabenden Bürgers von Augusta Raurica gibt es seit 1700 Jahren nicht mehr. Der Hausschlüssel in Form eines Wachhundes liegt jetzt in den Regalen des Sammlungszentrums. Foto: Pino Covino

Die rund zwei Millionen archäologischen Artefakte können nun durchwegs professionell unter idealen klimatischen Bedingungen gelagert werden. Es handelt sich übrigens um eine der weltweit am besten dokumentierten Sammlungen römischer Funde überhaupt, die bei jeder Notgrabung weiterwächst. 1957 bei seiner Eröffnung zählte das Römermuseum erst 44’000 Objekte.

Das Sammlungszentrum hat insgesamt 34,5 Millionen Franken gekostet. Wegen der Kosten war es im Baselbieter Landrat lange umstritten. Doch die Debatten und politischen Querelen sind vergessen. Stolz präsentieren am Freitag Regierungsrat Isaac Reber (Grüne), dessen Bau- und Umweltschutzdirektion den Bau erstellt hat, und Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP), an deren Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion das Haus am Freitag übergeben wurde, den geladenen Notabeln das neue Sammlungszentrum. «Wir freuen uns und sind stolz», sagte Isaac Reber. «Das ist hervorragend herausgekommen.» Der Bau der Zürcher Architekten Karamuk Kuo setze in jeder Hinsicht neue Massstäbe, sowohl was die Sicherung der Kulturschätze der Römerstadt Augusta Raurica angehe als auch bautechnisch.

1 / 3 All diese architektonischen Fragmente und Steinelemente können hier zum ersten Mal auch zentral eingesehen werden. Foto: Simon Erlanger

So zeichnet sich das neue Haus durch eine effiziente Dämmung der Gebäudehülle unter anderem mittels Elementen aus Lehm aus. Damit wird das für den Erhalt der Artefakte ideale Raumklima geschaffen. Der Energieverbrauch ist niedrig, der Nutzungskomfort hoch. Auf dem Dach wurde mit 1400 Modulen eine der grössten Solaranlagen des Baselbiets gebaut, die rund 450’000 Kilowattstunden Strom liefert. Das entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von rund 100 Einfamilienhäusern.

Im Sammlungszentrum von Augusta Raurica sind neu auch die Werkstätten beheimatet. Hier wird eine Herkulesstatue konserviert. Foto: Pino Covino

Das Gebäude steht in einer archäologischen Schutzzone, in der kaum Ausgrabungen stattgefunden haben. Zum Schutz der unter der Oberfläche liegenden Ruinen eines Handwerkerviertels von Augusta Raurica, nahe dem östlichen Stadttor an der Strasse nach Vindonissa, wurde auf eine Unterkellerung verzichtet. Der Neubau wurde als leichte Stahlkonstruktion auf einer Bodenplatte aus Beton errichtet, die wiederum auf einer Aufschüttung ruht. So werden die Eingriffe in den Untergrund auf ein Minimum reduziert und Notgrabungen vermieden. Das beim Bau erworbene Know-how will die Römerstadt nun öffentlich zugänglich machen – mit dem Leitfaden «Bauen über den Ruinen», erhältlich ab Freitag.

Am Samstag ist das Sammlungszentrum aus Anlass der Eröffnung ab zehn Uhr frei zugänglich. Nach dem Bau ist vor dem Bau: Als nächstes Projekt steht die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Römermuseums von Augusta Raurica an.

