Razzia auf den Philippinen – Riesenmuscheln im Wert von 20 Millionen Euro beschlagnahmt Die philippinische Küstenwache hat auf einer abgelegenen Insel rund 200 Tonnen Muscheln sichergestellt – so viele wie noch nie. Vier Verdächtige wurden festgenommen. Ihnen droht bis zu 12 Jahre Haft.

Die Riesenmuscheln werden zunehmend als Ersatz für Elfenbein genutzt. Ein Angestellter der Küstenwache inspiziert einen Teil der Riesenmuscheln. (16. April 2021) Foto: Philippine Coast Guard via AFP

Bei einer Razzia auf den Philippinen sind als bedroht geltende Riesenmuscheln im Wert von umgerechnet mehr als 20 Millionen Euro sichergestellt worden. Wie die Küstenwache am Samstag mitteilte, seien vier Verdächtige auf einer abgelegenen Insel in der Sulusee festgenommen worden. Es seien rund 200 Tonnen Riesenmuscheln beschlagnahmt worden – so viele wie nie zuvor.

Die Riesenmuscheln werden zunehmend als Ersatz für Elfenbein genutzt, nachdem der Handel mit Elefantenstosszähnen weltweit strenger kontrolliert wird. Die grössten Exemplare der sogenannten Tridacna gigas können bis zu 1,3 Meter gross werden und bis zu 250 Kilogramm wiegen. Sie bieten Lebensraum für Algen, die wiederum zahlreiche Fische ernähren.

«Riesenmuscheln aus ihrem natürlichen Lebensraum zu entfernen ist ein generationsübergreifendes Verbrechen», sagte ein Sprecher des Rates für Nachhaltige Entwicklung in der Region Palawan der Nachrichtenagentur AFP. Es beschädige das Ökosystem des Meeres und beraube künftige Generationen um dessen Vorteile.

Gefährdete Arten zu töten kann in den Philippinen mit bis zu zwölf Jahren Gefängnis und Geldstrafen von mehr als 17’000 Euro bestraft werden.

