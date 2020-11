Statt Einnahmen für Riehen zu generieren, muss die Gemeinde Geld in den Landgasthof pumpen. Foto: Henry Muchenberger

Wer heute eine Gaststätte betreibt, muss Herzblut investieren, sonst hat er keine Chance in der Branche. Die Gemeinde Riehen als Landgasthof-Betreiberin und Eigentümerin ist auf der Strecke geblieben, weil ihr genau das fehlt: Sie setzt Verwalter ein, denen weder das Haus gehört noch das Geld, das sie investieren. So hat der Umgang mit dem bisherigen Pächter Pierre Buess und mit den Mängeln im Haus – etwa mit dem Hotellift – durchaus Symbolkraft: Man verkracht sich; sieben Monate bevor sich Riehen endlich durchringen konnte, den nahezu dauerdefekten Lift im Landgasthof für rund 50’000 Franken zu ersetzen, pumpte man ein weiteres Mal 22’000 Franken in eine Reparatur. Ein wahrer Eigentümer mit Blick aufs eigene Portemonnaie hätte umsichtiger kalkuliert.