Die fetten Jahre sind vorbei – Riehen und die roten Zahlen Noch kann Riehen einen positiven Rechnungsabschluss ausweisen. Aber bürgerliche Politiker warnen bereits und fordern im Einwohnerrat Sparmassnahmen. Rolf Zenklusen

Caroline Schachenmann (EVP) betonte, der Rechnungsabschluss 2020 in Riehen sei nur wegen der Pandemie positiv. Anstelle von kurzsichtigen Vergnügungen mit Steuergeschenken wäre es besser, den Investitionsstau zu bekämpfen. «Schulhäuser sollten nicht aussehen wie Campingplätze.» Foto: Nicole Pont

«Die fetten Jahre sind vorbei», stellte Daniel Albietz (Mitte), Gemeinderat in Riehen, gleich zu Beginn der Einwohnerratssitzung klar. Auch wenn der Rechnungsabschluss 2020 einen Überschuss von 1,3 Millionen Franken ausweist. Mit Blick auf das budgetierte Defizit von 1,6 Millionen sei das erfreulich, gerechnet auf das hohe Finanzvolumen sei der Abschluss praktisch eine Punktlandung, aber die Tendenz gehe klar in Richtung Defizite. Wären nicht doppelt so viele Erträge aus Grundstücksgewinnsteuern angefallen und vor allem im Bereich Gesundheit und Soziales 3 Millionen weniger ausgegeben worden, hätte es bereits 2020 ein Minus gegeben. Die Erträge aus Einkommens- und Vermögenssteuern seien um 4 Millionen Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Ohne substanzielle Massnahmen seien künftig höhere Defizite absehbar. «Es ist nicht die Zeit für neue, kostspielige Ideen», mahnte Albietz.