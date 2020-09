Mobilität – Riehen sträubt sich gegen Mitfinanzierung von Pick-e-Bike Der Veloverleiher möchte auch die Landgemeinde im sogenannten Free-Floating-System bedienen. Da der Gemeinderat nichts bezahlt, bietet Pick-e-Bike nur zwei fixe Stationen im «grossen grünen Dorf» an. Martin Regenass

Ist in Riehen nicht möglich: Ein Pick-e-Bike irgendwo hinzustellen. Foto: Dominik Plüss

Sich in Basel ein E-Bike des Anbieters Pick-e-Bike schnappen und bis nach Riehen vor die eigene Haustür fahren: ein Ding der Unmöglichkeit. Wie der Anbieter dieses sogenannten Free-Floating-Systems vor kurzem mitteilte, habe mit der Gemeinde Riehen «keine Einigung» für das Angebot erzielt werden können. Riehener können zwar in der Stadt ein Velo mieten, müssen es dann aber an einem fixen Platz in Riehen-Dorf oder beim Zentrum Rauracher abstellen und den Rest der Wegstrecke zu Fuss oder mit einem anderen Verkehrsmittel zurücklegen.