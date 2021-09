Aus dem Einwohnerrat – Riehen spart bei Kultur, Freizeit und Sport Um die Sparziele der Gemeinde zu erreichen, sind in allen Bereichen Kürzungen nötig. Rolf Zenklusen

Im Riehener Naturbad muss der Kies ausgewechselt werden, was zu Mehrkosten führt. Foto: Nicole Pont

Stolze 23 Millionen Franken will die Gemeinde Riehen in den kommenden zwei Jahren für den Leistungsbereich Kultur, Freizeit und Sport ausgeben. Einen entsprechenden Globalkredit für die Jahre 2022 und 2023 hat der Einwohnerrat am Mittwochabend einstimmig bewilligt.

Finanziell bewegt sich dieser Betrag in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Auch in diesem Leistungsbereich seien aber Kürzungen notwendig gewesen, um die definierten Sparziele zu erreichen, erklärte die zuständige Gemeinderätin Christine Kaufmann (EVP). «Alle Abteilungen mussten ihr Scherflein beitragen.» So gehen die Investitionen in Kultur, Freizeit und Sport im Vergleich zum Budget 2021 in den nächsten beiden Jahren um total 171’000 Franken zurück.