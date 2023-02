Party unter freiem Himmel – Riehen genehmigt «HillChill» und «sun.set» Auch diesen Sommer sollen die beiden Open-Air-Veranstaltungen im Sarasinpark und im Park der Fondation Beyeler wieder stattfinden. Einer übermässigen Lärmbelastung möchte man vorbeugen. Karoline Edrich

Letztes Jahr feierte das «HillChill»-Festival 20-jähriges Jubiläum. (Symbolbild) Bild: Keystone/SDA

Menschenmengen, Alkohol und wummernde Bässe unter freiem Himmel – das soll auch diesen Sommer in Riehen wieder möglich gemacht werden. An seiner Sitzung vom 7. Februar 2023 hat der Gemeinderat die beiden Open-Air-Veranstaltungen «HillChill» im Sarasinpark sowie «sun.set» im Park der Fondation Beyeler genehmigt. Die Veranstaltungen des vergangenen Jahres seien sehr gut besucht worden, die involvierten Stellen hätten eine positive Bilanz gezogen, so die aktuelle Medienmitteilung der Gemeinde. Mithilfe der Ordnungsdienste wollen die Organisatoren dafür sorgen, «dass die Anwohnerschaft keiner übermässigen Lärmbelästigung ausgesetzt ist».

Aufwertung des Pausenhofs

Ausserdem hat der Gemeinderat beschlossen, den Pausenhof hinter dem kantonalen Schulgebäude des Zentrums für Brückenangebote Niederholz mit einer Beleuchtung und einer langen Sitzbank aufzuwerten. So sollen die sechs Basketballkörbe an den Abenden auch von der Bevölkerung genutzt werden können. Die Gesamtsanierung des Areals obliege zwar dem Kanton, die Gemeinde habe aber Wünsche äussern können, so die Medienmitteilung. Die beschlossenen Aufwertungsmassnahmen werden über den Mehrwertabgabefonds der Gemeinde Riehen finanziert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.