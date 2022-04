Sozialhilfereform im Baselbiet – Riebli setzt sich jetzt an vorderster Front für seine verwässerte Idee ein Die Bürgerlichen lancieren den Abstimmungskampf über ein neues Sozialhilfegesetz. Sie betonen: «Während die Linke stillsteht, bewegen wir uns, damit wir die Situation für die Sozialhilfebezüger verbessern können.» Sebastian Briellmann

Von links: Silvio Armando Fareri (Parteipräsident Die Mitte BL), Peter Riebli (Fraktionspräsident SVP), Dominik Straumann (Präsident SVP BL), Andreas Dürr (Fraktionspräsident FDP BL), Simon Oberbeck (Fraktionschef Die Mitte BL), Ferdinand Pulver (Präsident FDP BL). Foto: Sebastian Briellmann

Können Sozialhilfebeziehende, die sich nicht ganz an alle Regeln halten, im Baselbiet wirklich ein «Leben in der Hängematte» führen, wie das SVP-Fraktionspräsident Peter Riebli immer wieder behauptet?

Oder ist diese Haltung «menschenverachtend», eine «rote Linie» überschreitend, wie die Linken klagen?

Wenn das Thema Sozialhilfe – oder präziser: das Sozialhilfegesetz – ist, geht es nur mit den ganz grossen Linien. Darunter macht man es nicht.



Ursprung ist die Forderung von Riebli aus dem Jahr 2018, der in einem Vorstoss eine deutliche Verschärfung gefordert hat. Konkret: Er wollte, dass bei allen Sozialhilfebeziehenden, die sich nicht engagieren, der Grundbedarf von 997 Franken um 30 Prozent, also auf monatlich 684 Franken gekürzt wird. Da hat er, wie er selber mit einem Schmunzeln feststellt, mit seiner «Motion Riebli» eine «gewisse Bekanntheit» erreicht. Schweizweit wurde über das Geschäft diskutiert.

Die Baselbieter Politik entschied sich bei der Bearbeitung seiner Forderung für eine andere Lösung. Die Stimmberechtigten werden am 15. Mai darüber abstimmen, ob Langzeitbezügerinnen und -bezüger 40 Franken weniger erhalten sollen. Der Ausnahmekatalog ist lang, zudem gibt es Beschäftigungs- (80 Franken) und Motivationszuschüsse (100 Franken).

Peter Riebli muss nun als Teil eines bürgerlichen Komitees (SVP, FDP, Die Mitte) einen Abstimmungskampf lancieren, in dem seine in alle Richtungen zerfledderte Motion als modernes Sozialhilfegesetz präsentiert wird.

Riebli, kräftige Stimme, ohne Faible für politische Floskeln, bewirbt nun ein Assessment-Center, das eine «Lücke zwischen Wegfall des Einkommens und der Sozialhilfe» schliesst, er spricht von «Prävention, Integration, Kooperation», die damit erreicht werden soll.

Gibt es eine «Motion Riebli 2.0»?

Bei einem Ja würden die Kosten steigen, «zumindest zu Beginn», sagt Riebli. So richtig glücklich scheint er nicht – aber er vertritt den Kompromiss ziemlich wacker, nennt ihn «pragmatisch». Und er sagt, was alle bürgerlichen Parteien zu diesem Thema sagen: «Während die Linke stillsteht, bewegen wir uns, damit wir die Situation für die Sozialhilfebezüger verbessern können.»

Vielleicht sind auch deswegen alle drei Parteien mit zwei Vertretern vor Ort, damit Riebli nicht nur sein Einlenken begründen muss, sondern immerhin bürgerliche Geschlossenheit demonstrieren kann.

Leicht kann es ihm nicht fallen, schliesslich hat er schon gesagt, dass er seine Motion nicht wiedererkenne, der Kompromiss nicht zufriedenstellend sei – aber er hat sich durchgerungen, den Versuch zu wagen. Drei Jahre lang. Kämpft er mit einer «Motion Riebli 2.0» weiter? Lachend sagt er: «Das werden wir dann sehen…»

Die Sozialhilfequote ist in zehn Jahren um 44 Prozent gestiegen, die Kosten um 23 Prozent in den letzten fünf Jahren. Und: Eine Untersuchung hat ergeben, dass es im Baselbiet 8700 Familien gibt, die am Ende des Monats weniger Geld zur Verfügung haben als jene 4400 Familien, die Sozialhilfe beziehen.

Riebli hält auf Nachfrage daran fest, dass er aus diesen Gründen seine ursprüngliche Meinung nicht geändert habe. Aber er sagt auch: «Linke wollen den Sozialhilfebezügern weder mehr Geld geben noch ihnen eine schnelle Reintegration in den Arbeitsmarkt ermöglichen.» Er wolle Letzteres. Und mit dem neuen Gesetz sei ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht.

