Covid-19 fördert den Bonbonabsatz – Ricola kommt gut durch die Corona-Krise Weltweit herrscht eine rege Nachfrage nach den hustenlindernden Laufner Bonbons. Kurt Tschan

Der Laufner Bonbonhersteller Ricola wirbt mit dem Coronavirus für seine Produkte. «Keep your distance», heisst es auf Anzeigen. Die Werbung stellt zwei Menschen dar, die durch den Markennamen getrennt sind. Um den Abstand möglichst gross zu halten, wird das letzte a von Ricola gleich sechsmal geschrieben.

In grüner Schrift auf gelbem Grund: die aktuelle Ricola-Werbung in Zeiten von Corona.



Tatsächlich nützt es Ricola, wenn Erkältungssymptome im Anmarsch sind. «Aktuell verzeichnen wir in vielen Märkten eine gute Nachfrage nach unseren Produkten», bestätigt Ricola-Verwaltungsratspräsident Felix Richterich. Dank vorausschauendem Handeln verfüge das Unternehmen über genügend Lagerbestände an Fertigprodukten in der Schweiz und bei den ausländischen Tochtergesellschaften sowie seinen Vertriebspartnern.

«Diese Bestände erlauben es uns, die Kunden in allen Märkten auch unter den erschwerten Bedingungen bis auf weiteres umfassend beliefern zu können», sagt Richterich. Kräuterbonbons sind zwar kein Medikament im Kampf gegen Covid-19. Aber sie vermögen in den Augen vieler Kunden die Symptome wie Husten oder Halsweh zu lindern.

Die rege Nachfrage in Zeiten von Corona macht deutlich, dass Ricola weiterhin auf Erfolgskurs bleibt. «Das Geschäftsjahr 2019 wird erneut positiv», bestätigt Richterich, der in dritter Generation Ricola (Kürzel für Richterich & Compagnie Laufen) vorsteht. 2019 war der Nettoumsatz um 4,4 Prozent auf 339,3 Millionen Franken gestiegen. Die Nachfrage sei solide, gesund und wachsend, sagt er. Ricola-Produkte erfreuten sich weltweit einer grossen Beliebtheit.

Direktverkauf mit Potenzial

Die in Laufen an zwei Produktionsstandorten hergestellten Bonbons sind mehr als nur gewöhnliche Lutschbonbons. «Ein Teil unseres Sortiments in der Schweiz besteht aus Swissmedic-registrierten Arzneimitteln», sagt Richterich. Dazu gehören der Originalkräuterzucker oder die Gletscherminze. Produkte, die auch in Drogerien und Apotheken verkauft werden. «Ricola Aktiv Frei», eine Neuheit, drei Sorten von mit Sirup gefüllten Halsbonbons, stehen bei Coop im Gesundheitsregal. Zu finden sind sie aber ebenfalls in Apotheken und Drogerien.

Ein Manko hat Ricola allerdings bis jetzt: Eigene Verkaufsgeschäfte, wie sie etwa Lindt betreibt, fehlen. Auch im Onlinebereich fehlen eigene Vertriebskanäle. Interessierte werden auf der Ricola-Website auf Le Shop von Migros und Coop Home verwiesen.

Möglicherweise könnte sich dies bald ändern. Unlängst hat die Ricola-Familienholding respektive ihre Immobilientochterfirma Ricimmo im historischen Städtchen Laufen eine Liegenschaft im Baurecht für 557’000 Franken erworben. Das Gebäude ist direkt an das historische Untertor angekoppelt. Es stand drei Jahre leer. Zuvor waren hier die städtische Bibliothek sowie die Ludothek untergebracht. Das Baurecht dauere bis zum Jahr 2090, sagt Richterich. Die Chance, dass hier ein erster Ricola-Verkaufsladen eingerichtet wird, ist intakt. Aktuell führt Ricola zwar einen Fabrikladen in Laufen. Dieser ist aber nur den Mitarbeitern zugänglich. «Ein Fabrikladen für die Öffentlichkeit, eine andere Nutzung durch die Firma oder eine Fremdvermietung sind Möglichkeiten, die es nun zu prüfen gilt», bestätigt Richterich. Keine Option sei dagegen aktuell die Schaffung eines eigenen Ricola-Museums.

Die im Baurecht erworbene Liegenschaft liegt ideal im sogenannten Ricola-Corner des Laufner Stedtli. Nur von der Amthausgasse getrennt, befindet sich dort der Geburtsort der einstigen Bäckerei und Konditorei des Firmengründers Emil Richterich. Dieser hatte vor genau 90 Jahren die Bäckerei Bleile übernommen und dort eine Vielzahl von Produkten erfunden. Unter ihnen befinden sich etwa der 20er-Mocken sowie der Kräuterzucker. Zum Ricola-Corner gehört inzwischen auch die ans Untertor anschliessende St.-Kathrinen-Kirche, wo dank der Unterstützung des Unternehmens regelmässig hochkarätige Konzerte stattfinden. Damit bei den Konzerten niemand hustet, werden jeweils Originalkräuterzucker gratis verteilt.