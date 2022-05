Neue Praxis im Scheidungsrecht – Richterspruch heizt Geschlechterdebatte neu an Geschiedene haben nicht mehr automatisch Anspruch auf das Geld des Ex-Partners. Das spaltet die Politik – auch innerhalb der Lager. Alessandra Paone

Frauen geraten unter Druck, neben der Familienarbeit auch einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Foto: PD

Konnte der betreuende Elternteil – in der Regel die Frau – nach einer Trennung oder Scheidung den gewohnten Lebensstandard auf Kosten des ehemaligen Ehepartners weiterführen, ist dies in Zukunft nicht mehr ohne weiteres möglich. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht in einem Urteil. Damit setzt es die in den letzten zwei Jahren angedeutete Rechtsprechung definitiv um. Die neue Praxis setzt auf Gleichstellung und finanzielle Eigenverantwortung.