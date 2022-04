Covid in den USA – Richterin stürzt das Weisse Haus in Nöte In den USA hat eine Bundesrichterin die landesweite Corona-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln für ungültig erklärt. Damit erwischt sie Joe Biden auf dem falschen Fuss. Fabian Fellmann aus Washington Mathias Born

Bald ist die Maske auf Flügen in den USA nicht mehr obligatorisch: Ein Angestellter von American Airlines in Los Angeles. Foto: Etienne Laurent (Keystone)

Es herrscht eine dieser merkwürdigen Zwischenphasen der Covid-Pandemie in den USA. Die Fallzahlen steigen rasant, doch macht sich das in den Spitälern kaum spürbar. Und alle haben die Vorsichtsmassnahmen satt, also werden sie reihum abgeschafft. Ausser im öffentlichen Verkehr: Die nationale Seuchenbehörde CDC hatte die Maskenpflicht eben erst noch um zwei Wochen verlängert, Ende April sollte die Vorschrift dann voraussichtlich abgeschafft werden.