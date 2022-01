Kantonsgericht zu Spital Laufen – Richter fällen salomonisches Urteil Mit dem Kantonsspital-Standort ist es zwar vorbei, doch der Laufentalvertrag ist nach wie vor gültig. Thomas Gubler

Am Mittwoch fuhr die Gruppierung Pro Spital Laufen nach Liestal, um zu erfahren, wie das Baselbieter Kantonsgericht im Falle der Beschwerde über die Aufhebung des Spitalstandorts Laufen entscheidet. Foto: Kostas Maros

Allein der Publikumsaufmarsch am Bahnhofplatz Liestal zeigte, dass es beim Entscheid des Kantonsgerichts am Mittwochmorgen um mehr gehen musste als nur um ein Dekret mit dem dürren Titel «Über die Betriebsstandorte des Kantonsspitals Baselland (KSBL)». Jedenfalls für die Laufentalerinnen und Laufentaler, die in grosser Zahl nach Liestal an die Gerichtsverhandlung gereist waren und sich ziemlich kämpferisch gaben. Unter keinen Umständen wollte man den Laufentalvertrag von 1984 einfach so den veränderten Umständen und ökonomischen Notwendigkeiten opfern. Andernfalls würde man sich vor dem Bundesgericht wieder sehen, lautete der Tenor.