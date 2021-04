Provisorium für Basler Gerichte – Richten statt wohnen: Umnutzung ist verschoben Eigentlich wären altersgerechte Wohnungen im Rheinhof im St. Alban geplant gewesen. Nun zieht aber vorübergehend ein Teil des Appellations- und des Zivilgerichts in die Vorstadtvilla am Rheinufer. Stella Bützer

Das Appellations- und das Zivilgericht werden wegen einer Gesamtsanierung vorübergehend in den Rheinhof (Bild) ziehen. Foto: Nicole Pont/Tamedia AG

Seit Mitte 2019 steht der Rheinhof in der St. Alban-Vorstadt 25/27, ehemaliger Hauptsitz von Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und seinem Gesundheitsdepartement, leer. Eigentlich hätte die Villa verkauft werden sollen (BaZ berichtete). Ende Oktober 2020 kam die Wende: Der Rheinhof bleibt Eigentum des Kantons Basel-Stadt.

Nun werden Teile des Appellations- und des Zivilgerichts im Mai dieses Jahres vorübergehend in den prestigeträchtigen Rheinhof einziehen. Weil das Gerichtsgebäude am aktuellen Standort in der Bäumleingasse 1–7 bald einer Gesamtsanierung unterzogen wird, braucht es eine Übergangslösung. Mit seinen 31 Zimmern bietet der Rheinhof, der 1841 von Star-Architekt Melchior Berri gebaut wurde, genügend Platz für Büros und Verhandlungsräume.

Neben dem dreistöckigen Haupthaus umfasst der Rheinhof zudem ein idyllisches Kutscherhaus, einen ansehnlichen Innenhof mit Brunnen und einen schönen Garten. Innen begeistert die klassizistische Villa mit aufwendig dekorierten Stuckaturen an den Decken. Das Appellations- und das Zivilgericht beanspruchen die gesamte Fläche von 1236 Quadratmetern und werden voraussichtlich zwei Jahre im Rheinhof verweilen.

Geplante Wohnungen in Gefahr?

Ursprünglich wären altersgerechte Mietwohnungen in den oberen Stockwerken des Rheinhofs geplant gewesen. Dies verkündete der Basler Regierungsrat in einer Medienmitteilung Ende Oktober 2020. Mit dem Einzug des Appellations- und des Zivilgerichts scheint dieses Vorhaben aber Geschichte. Immobilien Basel-Stadt entgegnet, dass die Alterswohnungen immer noch in Planung seien. Bis man mit der konkreten Ausarbeitung und der Renovation aber soweit sei, diene der dreistöckige Rheinhof als Ausweichstandort für das Appellations- und das Zivilgericht. Damit deren Mitarbeitende die neuen Räumlichkeiten beziehen können, muss, in Absprache mit der Denkmalpflege, eine behindertengerechte Toilette mit Zufahrtsrampe installiert werden. Dafür wurde ein Baugesuch veröffentlicht.

Sozialversicherungsgericht zieht um

In der Zwischenzeit starten ab dem zweiten Quartal 2021 die Sanierungsarbeiten am Gerichtsgebäude in der Bäumleingasse. Der Umbau erfolgt in zwei Etappen. Die erste dauert ein Jahr. Sobald diese abgeschlossen ist, startet die Planung der zweiten Etappe. Die Kosten betragen gesamthaft 14,8 Millionen Franken. Neben der Instandhaltung des zuletzt 1992 sanierten, denkmalgeschützten Gebäudes sind ein hindernisfreier Zugang, Modernisierungen der Sicherheit und Technik sowie ein neuer Besuchereingang vorgesehen. Ausserdem muss das Gebäude auf den Zuzug des Sozialversicherungsgerichts aus dem Rialto vorbereitet werden. Wegen der Wandmalereien, der Stuckaturen an den Decken und der hohen Türen ist besondere Sorgfalt bei den Umbauarbeiten geboten. Aus diesem Grund wird die kantonale Denkmalpflege in die Gesamtsanierung involviert.

Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten und der Rückkehr des Appellations- und des Zivilgerichts in die Bäumleingasse steht den geplanten Alterswohnungen im Rheinhof zumindest vorübergehend nichts mehr im Weg.

