Die Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa

Diesmal findet in Basel-Stadt ausnahmsweise eine Volkswahl statt, also keine Ernennung der Berufsrichter in das Appellations- und Strafgericht durch Parteienpoker (sogenannte stille Wahl). Wen wählen wir? Richter, die den Streit ums Recht im Einzelfall durch Urteil beenden. Sie sind an das Gesetz gebunden. Ein fehlerhaftes Urteil kann weitergezogen werden. Wir geniessen Rechtssicherheit.

Leuchten wir jedoch die Hintergründe des Richtens aus, merken wir, dass der Prozess sich gleichsam auf zwei Ebenen vollzieht. Der helle Vordergrund erscheint rational, vernünftig und notwendig zu sein. Der Richter wendet ein gesetzliches Prinzip, die Norm, auf den Einzelfall an, sorgt für einen fairen Prozess und begründet das Urteil. Das klingt nach strenger Logik. Die Rhetorik der Richter ist geschliffen und macht die Bruchstellen, die Abgründe des Urteils, unkenntlich. Das Urteil ist überzeugend und beschwerdefest formuliert.