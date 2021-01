Neue Rubrik: 17 Songs von Basler Promis – Richard Wherlock Ballettdirektor und Choreograph am Theater Basel Nick Joyce

David Bowie, The Pogues, Depeche Mode: Das hört ein Ballettdirektor. Foto: Christian Knörr

Richard Wherlock, geboren 1958 im englischen Bristol, ist Ballettdirektor am Theater Basel. Seine 17 Songs nehmen die BaZ-Leser und -Leserinnen auf eine Reise durch das bewegte Leben des international gefeierten Choreografen und unermüdlichen Musikfans mit.

Hier führt Wherlock Favoriten aus seiner Jugend («Lady Marmelade»), Reminiszenzen an seine Zeit bei der Rambert Dance Company («London Calling») sowie Stücke aus eigenen Tanzproduktionen («Love You 'Till The End») zusammen. Mit David Bowies «Heroes» zeigt Wherlock seine grosse Anerkennung für die Arbeit seiner Company in Zeiten von Corona.

«Heroes» – David Bowie (1977)

«Can't Take My Eyes Off You» – Boys Town Gang (1982)

«Come On Eileen» – Dexys Midnight Runners (1982)

«Relax» – Frankie Goes To Hollywood (1983)