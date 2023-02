Ökologischer Güterumschlag – Rhenus setzt grünes Ausrufezeichen im Basler Hafen Der Hafen Kleinhüningen wird für die Zukunft neu entwickelt. Auch die Logistiker passen sich dem Zeitgeist an. Rhenus setzt stark auf Solarstrom. Kurt Tschan

Der Hafen Kleinhüningen will einen kleineren ökologischen Fussabdruck. Die Logistiker vor Ort investieren deshalb in die Energiewende. Foto: PD

Der Platz für die Rhenus im Hafen Kleinhüningen wird in Zukunft knapper. Der Klybeckquai und die Westquaiinsel inklusive Dreiländereck werden dereinst städtebaulich entwickelt. Das führt dazu, dass mit der vorhandenen Arbeitsfläche effizienter umgegangen werden muss. Unter diesem Blickwinkel ist auch der Bau eines neuen, trimodalen Terminals von Hafenprimus Rhenus Alpina zu verstehen. Dieser verlässt die alte Satram-Halle und zügelt mit ihrer Tochter Rhenus Port Logistics vom Nord- zum Südquai.



Dafür baut die Rhenus Port Logistics ein eigenes Umschlagterminal. Das Baudepartement hat jetzt die Baubewilligung erteilt. «Der Neubau ist ein Bekenntnis zur Förderung einer nachhaltigen Infrastruktur in der Region Basel», sagt Andreas Stöckli, CEO von Rhenus Alpina. Nachhaltig deshalb, weil damit auch der Bau einer grossen Fotovoltaikanlage auf dem Hallendach verbunden ist. Diese soll jährlich 2,4 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen und damit den gesamten Jahresstrombedarf der Rhenus-Aktivitäten in Kleinhüningen decken.