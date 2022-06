Bundesamt für Strassen stellt Planung vor – Rheintunnel-Projekt steht weitgehend fest Das Ausführungsprojekt für den Autobahntunnel, der Basel dereinst massiv vom Verkehr entlasten soll, wird schon nächsten Frühling aufgelegt. Geplant sind zwei Tunnelröhren und Anbindungen Richtung Frankreich und Deutschland. Thomas Dähler

Basels Osttangente ist heute massiv überlastet – der Rheintunnel soll für Abhilfe sorgen. Foto: Archiv Tamedia

Die Überlastung der Autobahn in Basel ist weitgehend selbst verursacht: 80 Prozent des Verkehrs sind innerstädtischer Verkehr oder Pendlerverkehr von und nach Basel. Das hat Direktor Jürg Röthlisberger am Donnerstag an einer Informationsveranstaltung seines Bundesamts für Strassen (Astra) in Basel ausgeführt. Der Rheintunnel soll Abhilfe schaffen: Das Ausführungsprojekt ist schon so weit gediehen, dass es im nächsten Frühjahr aufgelegt werden kann. Mit dem Bau kann, wenn alles optimal verläuft, 2029 begonnen werden. Die Bauzeit beträgt rund zehn Jahre.