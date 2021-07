Hochwasser in Basel – Der Rheinpegel steigt und steigt Schifffahrt eingestellt, Warnung an Spaziergänger: Die Hochwassergefahr am Rheinknie dürfte in der Nacht auf Mittwoch auf «gross» klettern. Simon Bordier

Der Rhein schwillt Zentimeter um Zentimeter an: Aufnahme vom Kleinbasler Rheinbord am Dienstagabend. Pino Covino

Die Hochwassergefahr in Basel ist im Verlauf des Dienstags auf «erheblich» geklettert (Gefahrenstufe 3 von 5) – und die Lage dürfte sich laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) weiter verschärfen.

Das Bafu rechnet mit einem neuen Höchststand am frühen Mittwochmorgen. Laut Prognosen dürfte der Wasserabfluss an der Messstelle Basel-Rheinhalle dann knapp 4000 Kubikmeter pro Sekunde betragen. Zum Vergleich: Im Sommer liegt die übliche Abflussgeschwindigkeit im Durchschnitt bei 1500 Kubikmetern pro Sekunde, wie der Hydrologe Philippe Gyarmati im Interview erläutert. Ab 3700 Kubikmeter wird die Hochwassergefahr als «gross» eingeschätzt (Stufe 4 von 5).

Die Behörden warnen schon jetzt davor, sich dem Rhein zu nähern. Über den Warndienst Swissalert und die sozialen Medien wurde die Bevölkerung am Dienstag aufgerufen, Gewässer zu meiden und Absperrungen zu beachten.



Der Schiffsverkehr im Raum Basel wurde bereits eingestellt. Eine erste Sperrung tritt ab der Hochwassermarke von 790 Zentimetern in Kraft. Am Dienstag, um 19.30 Uhr, lag der Pegel an der Messstelle Basel-Rheinhalle bei 896 Zentimetern. Ab einem Wasserstand von 930 Zentimetern wird der kantonale Hochwasseralarm inklusive Krisenstab aktiviert.

Bei einem der grössten Hochwasser der vergangenen Jahrzehnte, im Mai 1999, waren schweizweit Seen und Flüsse über die Ufer getreten. In Basel war damals am Spitzentag ein Pegel von über 10 Metern gemessen worden, die Abflussmenge lag bei gut 5000 Kubikmetern pro Sekunde.

Hochwasser in der Region Abo Nachteil bei Hochwasser Baselbieter Häfen sind häufiger abgeschnitten Abo Historische Hochwasser in Basel Wenn der Rhein gefährlich wird Das Niveau von 1999 wurde in diesem Jahr trotz ergiebiger Niederschläge nicht annähernd erreicht – und wird Basel gemäss Bafu-Vorhersage auch in den nächsten 24 Stunden erspart bleiben. Zudem dürfte sich die Lage nach dem für Mittwochmorgen erwarteten Höchststand in den Folgestunden stabilisieren oder gar entschärfen. Für die Zeit danach liegen noch keine genauen Prognosen vor, es hängt vom Wetter ab. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Mittwoch könnte es am Donnerstag wieder kräftig regnen und damit zu einem neuerlichen Pegelanstieg kommen.

