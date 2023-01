15’000 Franken an Spenden – Rheinfelder Rhein-Loch soll erforscht werden Um das St.-Anna-Loch ranken sich zahlreiche Mythen. Nun will ein passionierter Taucher Licht ins Dunkel bringen. Linus Schauffert

Hier, zwischen dem deutschen Rheinufer und dem Rheinfelder Inseli, liegt das St.-Anna-Loch verborgen. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Das St.-Anna-Loch liegt inmitten des Rheins, unmittelbar unter der Brücke, welche die beiden Rheinfelden miteinander verbindet und gleich zwischen dem Inseli und dem deutschen Ufer. Es ist die tiefste Stelle eines steilen Grabens – der tiefste Punkt liegt rund 32 Meter unter der Wasseroberfläche.

Wie die «Neue Fricktaler Zeitung» berichtet, soll dieses sagenumwobene Loch ab den kommenden Wochen genauer erforscht werden. Sagenumwoben deshalb, weil sich um die Vertiefung im Flussbett einige Mythen ranken. So sollen die Rheinfelderinnen und Rheinfelder einst bei einem Angriff der Hunnen ihre wertvollsten Güter an dieser Stelle im Rhein versenkt haben, worauf die Angreifer die Schlossherrin Anna den Schätzen hinterhergeworfen haben sollen. Eine weitere Legende besagt, dass es die Hunnen waren, die bei ihrer Flucht die erbeutete Ware aufgeben mussten und sie in den Rhein warfen.

Ehrenamtliche Arbeit

Was es auch immer mit dem St.-Anna-Loch auf sich hat, einen fasziniert das ganz besonders: Petar Ljubicic. Der passionierte Taucher interessiert sich schon seit seiner Kindheit für das Loch und hat es sich zur Aufgabe gemacht, es eingehend zu erforschen. Dafür lancierte er vor kurzem ein Crowdfunding-Projekt mit dem Ziel, 15’000 Franken für sein Vorhaben zu sammeln.

Obwohl Ljubicic und seine Gruppe Xploris ehrenamtlich arbeiten, brauchen sie das Geld für die Ergänzung ihrer Ausrüstung. Denn Ziel ist es, ein 3-D-Modell des gesamten Unterwassergebietes beim St.-Anna-Loch und beim Rheininseli zu erstellen und Daten zu erheben, die allenfalls der Forschung der Kantonsarchäologie dienen können.

Ljubicic geht davon aus, dass 100 bis 200 Tauchgänge für das Erreichen der Ziele nötig sein werden. Rund 40 hat er allein schon durchgeführt und dabei beispielweise alte Mauerreste oder eine Lore, die wohl aus der Zeit des Brückenbaus stammt, entdeckt.

