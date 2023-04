1,2 Millionen für Sanierung – Rheinfelder Inseli ist gefährlich und muss umfassend erneuert werden Gemeinsam mit den Kraftwerken Augst und Wyhlen plant die Stadt Rheinfelden eine Instandsetzung des «Inseli». Das Projekt enthält eine Vielzahl an Massnahmen. Linus Schauffert

Das «Inseli» in Rheinfelden soll umfassend saniert werden. Archivbild: zvg

Nach wie vor ist das «Rheininseli» einer der Orte, an denen Rheinfelderinnen und Reinfelder am liebsten ihre freien, sonnigen Tage verbringen. Doch inmitten der Idylle grünen Grases und sanft plätschernden Wassers versteckt sich korrodierte Gefahr.

Will heissen: Wer sich vom Inseli aus an einen Ausflug ins kühle Nass wagt, läuft Gefahr, sich an silbernen – an manchen Stellen rostroten – Metalldrähten zu verletzen, die bei hohem Wasserstand gar tückisch versteckt liegen. Das sind sogenannte Steinkörbe, welche für die Sicherung des Inseli da sind.

Wie die «Neue Fricktaler Zeitung» (NFZ) am Mittwoch berichtet, soll diese Gefahr im Winter 2024/25 gebannt worden sein, sodass die Besuchenden sorglos vom Inseli in den Rhein und wieder hinaus steigen können.

Granit aus dem Schwarzwald

Anstelle der unschönen Steinkörbe sind an den Einstiegsstellen mehrere Steintreppen aus Schwarzwaldgranit geplant. An den anderen Orten werden meist «formwilde» Steine anzutreffen sein, schreibt die NFZ. Hinzu kommen Stellen mit Wurzelstöcken, Totholz und Holzverbauungen, ein neu angelegter Gehweg und Buhnen, welche in den Rhein gebaut werden und sowohl das Ufer vor Korrosion schützen als auch den Tieren Schutz vor der Strömung bieten.

In Hinblick auf die Flora nimmt man sich vor, dass möglichst viele der Bäume auf dem Inseli erhalten bleiben können. Allerdings müssten Bäume in schlechtem Zustand und solche, deren Wurzeln mit der alten Uferbefestigung verwachsen seien, erneuert werden, sagte Roger Erdin, der Stadtschreiber von Rheinfelden, der NFZ.

650’000 Franken bezahlt die Stadt

Verantwortlich für das Projekt zeichnen die Schwesterkraftwerke Augst/Wyhlen sowie die Stadt Rheinfelden. Sie beteiligen sich mit rund 550’000 beziehungsweise 650’000 Franken an den Gesamtkosten von 1,2 Millionen.

Abgesegnet wurde das Vorhaben neben den beiden bezahlenden Parteien bereits vom Bundesamt für Energie und dem Kanton Aargau. Bis zum 16. Mai liegen die Baupläne bei der Bauverwaltung Rheinfelden öffentlich auf. Die Bauarbeiten sollen im Herbst oder Winter 2024/25 beginnen und drei bis vier Monate dauern.

