Rheinfelder gewinnen gegen Swisscom – Beschwerde gegen zwei 5G-Antennen erfolgreich Der Aargauer Regierungsrat ist auf eine Beschwerde gegen den Bau von zwei 5G-Antennen in Rheinfelden eingegangen. Das Projekt wurde vorerst gestoppt. Simon Erlanger

So wie auf diesem Symbolbild hätten auch die 5G-Antennen in Rheinfelden ausgesehen. Doch jetzt wurde der Bau von zwei neuen Antennen vom Aargauer Regierungsrat gestoppt. Foto: Symbolbild/Archiv Tamedia

In Rheinfelden hat der Aargauer Regierungsrat den Bau von zwei Swisscom-Mobilfunk-Antennen gestoppt. Das meldet das Onlineportal fricktal.info. Die beiden 5G-Antennen sollten an der Quellenstrasse 37 installiert werden. Der Stadtrat von Rheinfelden hatte trotz 260 Einsprachen am 10. Oktober 2022 die beiden Antennen bewilligt. Gegen diesen Entscheid reichte eine kleine Gruppe unter der Federführung der IG Rheinfelden-5G beim Aargauer Regierungsrat Beschwerde ein.

Swisscom muss zahlen

Die Antennengegner verlangten, dass der Entscheid unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben sei. Genau dies sei nun geschehen, so die IG. Der Beschwerde sei stattgegeben worden. Die Swisscom müsse die Kosten des Beschwerdeverfahrens bezahlen.

In der Begründung des Entscheids des Regierungsrates seien die Beschwerdepunkte der IG Rheinfelden-5G gutgeheissen geworden: mangelhafte Baugesuchsakten, falsche Berechnungen der Strahlenbelastung und Überschreitung der Grenzwerte bei den verglasten Balkonen in unmittelbarer Nähe der Antennen. «Wir ziehen den Hut vor dem Rechtsdienst des Regierungsrats», so die IG Rheinfelden-5G in einer Stellungnahme. Man warte jetzt auf die Reaktion der Swisscom.

