Grosse Pläne – Rheinfelden will bis 2027 rund 90 Millionen Franken in die eigene Entwicklung investieren Das Geld fliesst vor allem in Immobilien und in die Entwicklung von Arealen. Die Stadt Rheinfelden verbraucht dafür den grössten Teil des erwirtschafteten Vermögens. Simon Erlanger

Rheinfelden macht sich fit für die Zukunft: Das von den Zähringern gegründete alte Habsburgerstädtchen will bis 2027 rund 93 Millionen Franken in Infrastruktur, Arealentwicklungen und Sanierungen investieren. Foto: Archiv Keystone

Rheinfelden hat Grosses vor: Insgesamt will die Kapitale des Fricktals in den nächsten Jahren rund 93,3 Millionen Franken in die Entwicklung des Städtchens investieren. Dies berichtet die «Neue Fricktaler Zeitung» am Dienstag. Die Ausgaben sind in der Aufgaben- und Finanzplanung für die Periode 2023 bis 2027 so vorgesehen.

Der grösste Teil der Investitionen der 11’000-Seelen-Gemeinde fliesst in den Umbau, die Erweiterung und die Sanierung von städtischen Liegenschaften sowie die Arealentwicklung. So etwa sollen in die Schulanlage Robersten rund 13,4 Millionen Franken investiert werden.

Lange Liste der Projekte

Der historische Bahnhofssaal soll von der Stadt für eine halbe Million Franken erworben und dann für 13,5 Millionen saniert werden. Daneben kostet die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes 7 Millionen Franken. 7,5 Millionen kostet ein neues Parkhaus im Schiffacker. 12,1 Millionen kostet der Umbau des ehemaligen Alters- und Pflegeheims Kloos zu einer Altersresidenz.

Rheinfelden hat in den letzten Jahren ein Vermögen von 67,8 Millionen Franken erwirtschaftet und steht finanziell gut da. Wegen der grossen Investitionen werden diese Ersparnisse allerdings auf bloss noch 4 Millionen Franken schrumpfen.



