Grosser Rat gibt Stein den Vorzug – Rheinfelden verliert das Rennen ums Gymnasium Die Mittelschule Fricktal wird in Stein gebaut. SP, Grüne und Grünliberale wehrten sich erbittert, sie sahen in Rheinfelden den besseren Ort. Sie kamen gegen die geballte bürgerliche Macht im Grossen Rat nicht an. Franziska Laur

2024 werden zum letzten Mal Jugendliche aus dem Fricktal ins Gymnasium Kriegacker in Muttenz eintreten können. Ab 2025 muss das Provisorium in Stein bereitstehen. Foto: Dominik Plüss

Jetzt ist es Tatsache, und die Enttäuschung der Rheinfelder ist gross: Die Mittelschule Fricktal kommt nach Stein. Das Ringen um den geeigneten Standort für das eigene Gymnasium im Fricktal spitzte sich am Dienstag im Grossen Rat zu. Der Regierungsrat und die Kommissionsmehrheit bevorzugten Stein, und die meisten Grossräte folgten ihrer Argumentation. Die Gemeinde liege in der Mitte des Fricktals und sei für die Schüler aus den entlegenen Dörfern des oberen Fricktals besser zu erreichen.

Doch die Sozialdemokraten, die Grünen und die Grünliberalen gaben in der Debatte nochmals alles. «Wo würden Sie mit Ihrem privaten Geld eine Schule bauen?», fragte Simona Brizzi von der SP in die Runde des Grossen Rates. Die Direktbetroffenen, also Lehrer und Schüler, würden Rheinfelden präferieren. Es gebe auch demografische Argumente. Rheinfelden bilde mit Magden, Kaiseraugst, Möhlin den Bevölkerungsschwerpunkt im Fricktal. 39 Prozent der Schüler könnten Rheinfelden zu Fuss oder mit dem Velo erreichen, in Stein seien es lediglich 18 Prozent. «Eine Mittelschule für unsere Jugendlichen ist keine Fabrik, die irgendwo autonom und losgelöst stehen kann. Sie ist eine Tagesschule und kein Wirtschaftsförderinstrument», sagte Brizzi.