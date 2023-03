Bevölkerung nimmt zu – Rheinfelden und das Fricktal sind demografisch auf Wachstumskurs Wie im ganzen Kanton Aargau hat die Bevölkerung auch in den Bezirken Rheinfelden und Laufenburg zugenommen, allerdings nicht ganz so massiv wie anderswo. Simon Erlanger

Immer mehr Menschen wollen in Rheinfelden und im Fricktal wohnen. Im Rest des Kantons Aargau wächst die Bevölkerung aber schneller. Archivfoto: Dominik Plüss

Die Bevölkerung des Kantons Aargau ist 2022 auf rund 708’187 Personen gestiegen und hat somit gegenüber dem Vorjahr stark zugenommen. Insgesamt beträgt das Bevölkerungswachstum 0,71 Prozent. Das meldet der Kanton Aargau am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Nicht so stark wie anderswo

Mit 154 Personen oder 0,32 Prozent war allerdings das Wachstum im Bezirk Rheinfelden, welcher der Region Basel zugerechnet wird, am niedrigsten. Im Bezirk Laufenburg, welcher das Fricktal umfasst, war das Wachstum mit 0,78 Prozent doppelt so hoch. Insgesamt lebten dort 142 Personen mehr. Zusammengefasst lebten Ende 2022 in beiden Bezirken Rheinfelden und Laufenburg kombiniert 85’278 Personen.

