Platz für 450 Ukraine-Flüchtlinge – Rheinfelden stellt Flüchtlingen eine ganze Überbauung zur Verfügung Rund 450 aus der Ukraine geflüchtete Menschen sollen in der Überbauung Dianapark in Rheinfelden vorübergehend wohnen.

Schutzsuchende aus der Ukraine finden im Dianapark in Rheinfelden eine vorübergehende Bleibe. Es handelt sich um eine Zwischennutzung, denn die Überbauung wird saniert. Foto: Stadt Rheinfelden

Bis zum Start der Sanierungsarbeiten stellt Helvetia Versicherungen dem Kanton Aargau bereits leerstehende Wohnungen zum Gebrauch ohne Mietkosten zur Verfügung, wie die Staatskanzlei Aargau am Mittwoch mitteilte. Es geht um 120 Wohnungen.

Der Kanton Aargau trägt die anfallenden Nebenkosten. Die Dauer der Zwischennutzung orientiere sich am Fortschritt des Sanierungsprojekts, hiess es.

Die Sanierung der ersten Gebäude soll im Frühling 2023 beginnen. Die Platzierung von Schutzsuchenden verläuft in Absprache mit der Stadt Rheinfelden. Abklärungen zur Beschulung von Kindern sind durch die Stadt Rheinfelden im Gange, wie die Staatskanzlei festhält.

Helvetia will mit dem Angebot nach eigenen Angaben einen Beitrag zur Unterbringung von schutzsuchenden Personen leisten. Die Investitionen in die Sanierung der Überbauung betragen 82 Millionen Franken. Wegen der Sanierung erhielten mehr als 170 Mietparteien die Kündigung, was bei den Betroffenen zu viel Unmut führte.

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) sucht weiterhin Unterkunftsplätze. Der Bund weist dem Kanton Aargau jeden Tag rund 60 bis 100 Schutzsuchende zu.

SDA/amu

