Oase zum Baden und Schlemmen – Rheinbad Breite bald wieder in alter Grösse Der beliebte Treffpunkt für Rheinschwimmer und Geniesser der mediterranen Küche ist eröffnet. Ab Juli steht den Sonnenanbetern dann die doppelte Fläche zur Verfügung. Dorothea Gängel

Die Fläche links des Restaurants wird ab Juli zur Liegefläche für Sonnenhungrige. Foto: Lucia Hunziker

Ein wenig wie am Mittelmeer mag sich fühlen, wer den Sonnenuntergang auf der Terrasse des Le Rhin Bleu direkt über dem Rhein mit mediterranen Köstlichkeiten geniesst. Am 10. Mai startete das Restaurant im Rheinbad Breite eher etwas verhalten in die Saison. «Das Wetter hat bisher leider nicht richtig mitgespielt», sagt Anastasia Trentos, stellvertretende Geschäftsleiterin. «Doch diese Woche soll ja die Sonne endlich wieder scheinen.»

Das Restaurant Le Rhin Bleu ist seit ein paar Tagen offen – jetzt fehlt nur noch das gute Wetter. Foto: Lucia Hunziker

Darauf warten auch all diejenigen, für die ein Schwumm im Rhein zum Sommer gehört. Auch dafür ist das Rheinbad Breite bestens geeignet: Es bietet 80 Liegeplätze – in ein paar Wochen sogar doppelt so viele. Denn was 2012 von den Betreibern, dem Verein Rheinbad Breite, beschlossen wurde, wird diesen Sommer nun endlich wahr: Im Juli wird der Erweiterungsbau des Bads offiziell eröffnet. Doppelt so viel Fläche wird den Badenden dann zur Verfügung stehen – ein dringend notwendiger Schritt, erfreut sich das Rheinbad doch stetig wachsender Beliebtheit.

Zurück zur alten Grösse wie 1898

Was viele nicht wissen: Damit findet das Rheinbad lediglich zurück zur alten Grösse. Nachdem die Bausubstanz des traditionsreichen Bades, das 1898 erstmals eröffnet wurde, mit den Jahren immer schlechter wurde, sollte es nach Plänen der Stadt 1991 komplett abgerissen werden. Dank einiger Sponsoren und der Christoph-Merian-Stiftung konnte dann zumindest die Hälfte der Plattform gerettet und die andere Hälfte saniert werden.

Schlemmen über dem Rhein und anschliessend ein kühler Sprung ins Nass – das Rheinbad Breite macht es möglich. Foto: Lucia Hunziker

«Es war ein langer Weg bis heute, der uns, die wir alle im Ehrenamt arbeiten, zeitweise an die Grenzen unserer Kapazitäten gebracht hat», sagt Victor Arnold, Präsident des Vereins Rheinbad Breite. «Doch der Einsatz hat sich gelohnt. Wir freuen uns, dass das Bad bald wieder in seiner originalen Grösse wie vor 125 Jahren erstrahlen wird.» Die Stadt hat mit 3,9 Millionen Franken den grössten Teil der Finanzierung des Projekts übernommen, 1,1 Millionen steuerte der Verein durch Fundraising, Spenden und Sponsorengelder bei. «Ohne die breite Unterstützung von Stadt, Bevölkerung, aber auch von politischer Ebene hätte das alles kaum erreicht werden können», sagt Arnold.

Im Zuge der Erweiterungsarbeiten erfolgte auch eine Renovierung des bestehenden Teils. Das Restaurant Le Rhin Bleu blieb zwar in der ursprünglichen Grösse bestehen, die Küche und der Kiosk wurden aber leicht vergrössert und die Infrastruktur den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Das macht die diesjährige Saisoneröffnung für Pächter Alexandre Kaden besonders. «Wir freuen uns Jahr für Jahr auf den Saisonbeginn für das Le Rhin Bleu und schätzen die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Verein sehr», sagt er.

Ein kleiner Auszug aus der Speisekarte des Le Rhin Bleu: Frittierte Calamaretti. Foto: Lucia Hunziker

Dass auch weiterhin die mediterrane Küche im Fokus des Angebots steht, bewies uns Küchenchef Roni bei unserem Besuch im Handumdrehen. Innerhalb einer Viertelstunde zauberte er köstlich frittierte Calamaretti, angerichtet mit würziger Tomatensauce und Rucolasalat, auf den Teller. Ein Traum – nicht nur fürs Auge!

