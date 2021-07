Gefahrenstufe «erheblich» – Rhein schwillt an – hier gehts zum aktuellen Wasserstand Ein Höchstwert wird am Donnerstagabend erwartet. Das Bundesamt für Umwelt könnte die Gefahrenlage neu einschätzen.

Der Rhein bei der Mittleren-Brücke in Basel. Foto: Keystone

Der Rheinpegel hat am Donnerstagmittag einen neuen Höchstwert erreicht: Der Wasserstand lag an der Messstelle Basel-Rheinhalle um 12.40 Uhr bei 9.25 Metern, eine Stunde später ist er auf 9.14 Metern wieder leicht gesunken. Um 14.30 Uhr wird ein Pegel von 9.05 Metern gemeldet. Die grossen Wassermassen könnten auch zu einer Neubewertung der Gefahrenlage führen: Mit einer Abflussmenge von über 3700 Kubikmetern pro Sekunde gilt am Rhein die Gefahrenstufe «gross» (Stufe 4 von 5). Die Marke wurde am Mittag touchiert.

Das Risiko von Überschwemmungen und Schäden hält sich aber weiterhin in Grenzen. «Die drei grossen Flüsse Rhein, Birs und Wiese bergen auf dem Kantonsgebiet Basel-Stadt nur ein geringes Gefahrenpotential», hält der Kanton in seiner Gefahrenübersicht fest. Vom Rhein gehe generell nur ein geringes Risiko einer Überschwemmung im Kleinbasel bei einem Hochwasser aus. Der Fall sei letztmals im Mai 1999 eingetreten. Die damalige Situation entsprach der höchsten Gefahrenstufe 5.

Die kantonalen Krisenstäbe führen täglich Sitzungen durch und prüfen mögliche Massnahmen. In Basel werden aktuell weniger Sandsäcke bereitgestellt als Absperrgitter, um die Leute vom reissenden Fluss fernzuhalten. Es droht Lebensgefahr durch Ertrinken.

Gemäss Prognosen wird der Pegel im Verlauf des Donnerstagnachmittags weiter steigen. Das Bundesamt für Umwelt rechnet mit einem Peak am Abend, dann dürfte der Wasserstand wieder sinken. Wegen der Hochwasserlage stecken gemäss der Nachrichtenagentur SDA über 20 Frachtschiffe in den Rheinhäfen beider Basel fest.

Über 20 Schiffe sind wegen der Hochwasserlage in den Häfen blockiert. Foto: Kostas Maros

bor/jam

