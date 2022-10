Längster Zug der Welt – Rhätische Bahn ist zu Weltrekord-Versuch gestartet Die Rhätische Bahn hat einen fast zwei Kilometer langen Personenzug auf die Albulastrecke geschickt. Rund 400 Personen stehen im Einsatz.





Der Zweikilometer-Zug ist unterwegs: Flugaufnahme vom Weltrekordversuch der RhB im oberen Albulatal Foto: swiss-image.ch

Der mit fast zwei Kilometern längste Personenzug der Welt ist am Samstagnachmittag knapp 20 Minuten zu spät in Preda GR abgefahren. Wird das Ziel nach rund 45 Minuten in Alvaneu GR erreicht, steht der Weltrekord.

Renato Fasciati, Direktor der Rhätischen Bahn (RhB) sprach am Samstagmorgen in Chur «von einem Tag, den wir nicht so schnell vergessen werden». Im Rekordzug mit 100 Wagen sind Journalisten aus aller Welt, zusammen mit ausgewählten VIPs. Nur gerade 150 Personen durften mitfahren. Weitere 3000 verfolgen die Fahrt auf einem Livestream auf einem Festgelände in Bergün.

Der Zug wurde vorgängig bis auf drei Wagen im historischen Albulatunnel zusammengehängt. Dort stiegen auch die Mitfahrenden ein. Kurz vor dem Start hingen die Verantwortlichen noch die letzten Wagen, die draussen beim Bahnhof Preda standen, an. Der Modelleisenbahnhersteller Märklin versprach in der Zugkomposition gegenüber Blick-TV, den Rekordzug nachzubauen und in den Handel zu bringen.

Christian Florin, Leiter Infrastruktur bei der RhB, zeigte sich am Bahnhof in Preda sichtlich nervös. Fast 400 Personen stünden heute im Einsatz, sagte er vor den Medien. Weil der Rekordzug bei seiner Talfahrt so viel Strom produziert, wie ein Einfamilienhaus in einem Jahr verbraucht, seien die Anlagen vorsorglich abgehängt worden, um einen Schaden zu verhindern.

Pioniertat zum Jubiläum

Anlass für den Weltrekordversuch ist das 175-Jahre-Jubiläum der Schweizer Bahnen, das dieses Jahr gefeiert wird. Die RhB wolle zum Jubiläum eine Pioniertat realisieren, liess sich der Direktor Renato Fasciati im Sommer 2022 in einer Mitteilung zitieren.

Damit soll der Tourismus gefördert werden. Wenn der Rekordversuch erfolgreich verläuft, will die RhB ihn im Guinness-Buch der Rekorde eintragen lassen. Eine entsprechende Diplomübergabe ist für Samstag auf 15.30 Uhr beim Festgelände in Bergün angesetzt – sollte das Vorhaben denn klappen.

Von 8 bis 22 Uhr bleibt die Albulapassstrasse von La Punt bis Filisur wegen des Weltrekordversuchs gesperrt. Für die Bahnstrecke gilt ein Spezialfahrplan.

SDA

