Die Ausgangslage vor dem Team-Event

Nun aber zum heutigen Wettkampf: Vor zwei Jahren am Weltcupfinale in Are gewann die Schweiz den Team-Event und startet auch heute als Mitfavorit. Sowieso hat sie noch etwas gutzumachen: An der Ski-WM in Cortina blieb der Schweiz im Februar wegen zwei mickrigen Hundertsteln nur der vierte Rang.

Holdener fehlt

Ein wichtiger Trumpf fehlt allerdings heute, um zu Hochform auflaufen zu können: Wendy Holdener wurde positiv auf das Coronavirus getestet und verpasst deshalb alle Rennen in Lenzerheide. Zudem werden erfahrene Athleten wie Ramon Zenhäusern, Daniel Yule und Michelle Gisin geschont.

Für die Schweiz starten deshalb heute: Priska Nufer, Camille Rast und Jasmina Suter sowie Semyel Bissig, Gino Caviezel und Justin Murisier.