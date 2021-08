Baggerunglück an der Birs – Rettungskräfte aus vier Kantonen standen im Einsatz Südlich von Laufen ist am Montag ein Bagger einen Hang hinuntergerutscht und hat sich dabei überschlagen. Die Bergung am Flussufer geriet zur Herausforderung.

Der Lenker des verunglückten Baggers blieb unverletzt. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Am Montagnachmittag kam es bei Bärschwil im Kanton Solothurn zu einem Baggerunglück. Kurz vor 14.30 Uhr sei bei der kantonalen Alarmzentrale die Meldung über einen umgekippten Bagger eingegangen, wie die Polizei in einem Communiqué schreibt.

Der Bagger sei während Bauarbeiten eine Böschung hinuntergerutscht, habe sich überschlagen und sei am Ufer der Birs zum Stillstand gekommen. Der Lenker sei unverletzt geblieben, doch die Bergung des Baggers «wurde zu einer Herausforderung», wie die Polizei ausführt. «Dieser musste mit einem Schwerlastkran über die Birs von der Delsbergstrasse in Laufen her geborgen werden.» Aus diesem Grund sei die Strassenverbindung zwischen Delsberg und Laufen von 19 Uhr bis 20.15 Uhr gesperrt gewesen.

Weiter nach der Werbung

Im Einsatz standen die Kantonspolizeien Solothurn, Basel-Landschaft sowie Jura, das Amt für Umwelt des Kantons Solothurn, die Feuerwehren Kleinlützel, Fringeliberg und Laufen, die Industriefeuerwehr Basel, die Ölwehr Birsfelden sowie ein Bergungsunternehmen. Vorsorglich sei eine Ölsperre auf der Birs eingerichtet worden.

Der Bagger wurde mit h ilfe eines Schwerlastkrans geborgen. Foto: Kantonspolizei Solothurn

bor

Fehler gefunden?Jetzt melden.