Die Aufstellungen bei GC – FCSG

GC-Coach Giorgio Contini wechselt im Vergleich zum 1:1 in Basel auf zwei Positionen. Für den gesperrten Bendeguz Bolla, der in Basel seine vierte Gelbe Karte in der Saison sah, rückt Ermir Lenjani in die Startaufstellung. Ausserdem ersetzt Leo Bonatini den Flügelspieler Kaly Sène.

Bei den St. Gallern steht nur ein Spieler in der Startaufstellung, der auch am vergangenen Sonntag im Cupfinal von Beginn an auf dem Feld stand: Jordi Quintilla. Auf den anderen zehn Positionen wechselt Peter Zeidler durch. Im Tor ersetzt Lawrence Ati Zigi erwartungsgemäss Cupgoalie Lukas Watkowiak.