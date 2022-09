Neuer Vertreter der KMU – Reto Baumgartner ist neu oberster Gewerbler in Basel Der Vorstand des Basler Gewerbeverbands hat entschieden: Die Nachfolge von Direktor Gabriel Barell übernimmt sein bisheriger Vize. Sebastian Schanzer

Reto Baumgartner, der bisherige Vizedirektor des Gewerbeverbands Basel-Stadt tritt im kommenden Jahr die Nachfolge von Präsident Gabriell Barell. Foto: Pino Covino

Der neue Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt heisst Reto Baumgartner. Der Vorstand hat den bisherigen Vizedirektor am Dienstagabend auf Empfehlung der Findungskommission einstimmig gewählt. Baumgartner ist seit 2001 als Leiter des Bereichs Berufs- und Weiterbildung für den Gewerbeverband tätig. Die Funktion als Direktor wird er ab dem 1. Januar 2023 wahrnehmen. «Ich freue mich riesig, dass ich mich ab dem kommenden Jahr als Direktor für eine starke Basler Gewerbelandschaft einsetzen darf», lässt sich Baumgartner in einer Medienmitteilung vom Mittwochmorgen zitieren. «Das ist für mich eine grosse Ehre.»

Die Übergabe sei bei einer internen Lösung viel einfacher als bei einer externen Nachfolgeregelung, freut sich Marcel Schweizer, Präsident des Gewerbeverbands Basel-Stadt. Der neue Direktor kenne als langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung den Verband ausgezeichnet, sei sowohl in der Verbandswelt als auch im Gewerbe und in der Basler Verwaltung bestens vernetzt und kenne die Anliegen der Basler KMU aus erster Hand. «Wir sind sehr froh, im Sinne der Kontinuität eine solch optimale interne Lösung gefunden zu haben», so Schweizer.

Neben seinem Engagement beim Gewerbeverband ist der Basler Bürger auch für den FC Basel tätig. Bis Anfang Jahr fungierte der ehemalige Spieler als Verwaltungsratspräsident, noch laufend ist sein Mandat als Vereinspräsident des FC Basel 1893.

