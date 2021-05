Neue Corona-Verordnung – Restaurants in Lörrach dürfen öffnen Im grenznahen Landkreis gilt ab Samstag die Öffnungsstufe 1. Zutritt in die Beizen bekommen aber nur Personen mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis. Andrea Schuhmacher

Als 2020 nach dem ersten Lockdown die Grenzen wieder geöffnet wurden, wimmelte es in Lörrach von Menschen. Foto: Dominik Plüss

Erst am Donnerstag wurde das Shopping in Deutschland für Schweizerinnen und Schweizer wieder möglich und nun folgt bereits der nächste Öffnungsschritt – zumindest in Lörrach: Ab Samstag gilt für den Landkreis die Öffnungsstufe 1. Das teilt das Landratsamt Lörrach am Freitag mit. Demnach greift die Bundesnotbremse nicht mehr, was eine Reihe von Öffnungsschritten erlaubt. Unter anderem sind das:

Öffnung von Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben wie Ferienwohnungen oder Campingplätzen

Öffnung der Aussen- und Innengastronomie zwischen 6 und 21 Uhr

Zulässigkeit von Kulturveranstaltungen, insbesondere von Theater-, Opern- und Konzertaufführungen sowie Filmvorführungen im Freien mit bis zu 100 Teilnehmenden

Zulässigkeit von Spitzen- oder Profisportveranstaltungen im Freien

Öffnung von Galerien, Museen, Archiven, Bibliotheken und Gedenkstätten

Öffnung von zoologischen und botanischen Gärten im Außen- und Innenbereich

Öffnung von kleineren Freizeiteinrichtungen im Freien (Z.B. Minigolfanlagen) für kleine Gruppen von bis zu 20 Personen

Öffnung von Aussenbereichen von Schwimm-, Thermal- und Spassbädern und sonstigen Bädern sowie Badeseen.

Allerdings ist der Zutritt nur für Personen mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich. Und ob die Betriebe überhaupt öffnen, ist unklar: Denn das Robert-Koch-Institut meldet für Freitag einen Inzidenzwert von 106 für den Landkreis Lörrach. Sollte die Marke von 100 auch in den nächsten zwei Tagen überschritten werden, könnte am übernächsten Tag, also Dienstag, bereits wieder die Notbremse in Kraft treten. Die Öffnungsschritte müssten dann wieder rückgängig gemacht werden.

