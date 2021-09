Basler Sozialpreis 2021 – Restaurant Zum Tell traf mit seinem Konzept ins Schwarze Der «Basler Sozialpreis für die Wirtschaft» des Regierungsrats will die Integration fördern. Der Gastrobetrieb in der Spalenvorstadt. Daniel Aenishänslin

Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) konnte den «Basler Sozialpreis für Wirtschaft» dieses Jahr an Andy Cavegn und Fabian Karlen (v.l.n.r.) vom Restaurant zum Tell überreichen. Foto: Pino Covino

Der Gewinner des «Basler Sozialpreises für Wirtschaft» 2021 ist das Restaurant Zum Tell in der Spalenvorstadt. Mit dem Preis fördert der Kanton Basel-Stadt Unternehmen, die sich für die berufliche Integration von Menschen einsetzen, die aus sozialen, psychischen oder anderen gesundheitlichen Gründen in ihrer Leistung eingeschränkt sind.

Regierungsrat Kaspar Sutter (SP), Vorsteher des Wirtschafts- und Sozialdepartements, übergab den mit 10’000 Franken dotierten Preis am Mittwoch in der Johanneskirche.

Das Restaurant führte zuletzt einen Teenager mit geistiger Einschränkung in zwei Jahren zum Koch mit eidgenössischem Berufsattest. «Eine echte Erfolgsstory», sagt Küchenchef Fabian Karlen – Tell traf mit seinem Engagement sozusagen ins Schwarze.

Im Betrieb arbeitet zudem eine taubstumme Reinigungskraft. Aktuell suchen die Verantwortlichen des Restaurants wieder eine Person mit Einschränkungen, um eine Stelle zu besetzen.

Beitrag zur Sozialkompetenz

Andy Cavegn, Gastgeber im Restaurant Zum Tell, sprach von einer grossen Entwicklung, die sein Schützling gemacht habe. Inzwischen ist Letzterer weitergezogen und absolviert eine dreijährige Kochlehre. «Behinderung ist kein Hindernis», sagte Cavegn in einer Ansprache, «diese Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, und wachsen in ihre Rolle hinein.»

Wenn ein Arbeitgeber in der Lage sei, Menschen mit einer Behinderung aufzunehmen, solle er dies unbedingt tun. Es resultiere daraus ein wertvoller Beitrag zur Sozialkompetenz im Unternehmen. Auch trage das sehr viel zu einem positiven Arbeitsklima bei.

«Extrem wichtig» sei die Transparenz innerhalb des Teams, erzählte Andy Cavegn aus seinem Alltag. Nicht nur die Ausbildner, sondern das ganze Team müssten in dieses Engagement mit einbezogen werden. «Es betrifft das Zeitmanagement, den Umgang, die Betreuung und Leitung dieser Menschen», erläuterte Cavegn, «das Team hat gelernt, mit dieser Entschleunigung umzugehen.»

Überhaupt liege es an den Unternehmerinnen und Unternehmern und der Wirtschaft allgemein, den Faktor Zeit massvoll und nachhaltig einzusetzen. Wichtig sei auch, dass Menschen mit Behinderung nach ihrer Ausbildungszeit einen Arbeitsplatz fänden. «Diese Menschen haben das Recht, dort zu leben, zu wohnen und zu arbeiten, wo es alle anderen auch tun», so Cavegn.

«Wirtschaft und Soziales bedingen sich»

Regierungsrat Kaspar Sutter sagte, er halte es «für sehr gut und wichtig», dass in Basel-Stadt Wirtschaft und Soziales im selben Departement angesiedelt seien, diese beiden Bereiche bedingten sich. Einerseits brauche die Stadt zur Finanzierung ihrer Aufgaben die Wertschöpfung vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Andererseits sei die Arbeitswelt ein Ort der Integration.

Durch den daraus resultierenden Lohn sollten die Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Sutter schloss: «Ich freue mich, dass der Preis an jemanden aus einer Branche geht, die von der Pandemie sehr stark betroffen war.»

An der Preisverleihung anwesend war auch Jannice Vierkötter, Co-Geschäftsleiterin des Strassenmagazins «Surprise», das den Sozialpreis im vergangenen Jahr erhalten hatte. «Wir haben immer noch mit den Folgen von Corona zu kämpfen», erzählte sie im Gespräch mit Reto Baumgartner, Jurymitglied und Vizedirektor des Basler Gewerbeverbands.

65 Prozent der Einnahmen generiere «Surprise» aus dem Verkauf seines Magazins, der im Lockdown eingestellt werden musste: «Das machte uns grosse Angst.» Doch dann kam die Solidarität, kamen die Spendengelder. Der Preis im vergangenen Jahr habe indirekt einen «Boost» gegeben, vor allem aber sei das Preisgeld zur rechten Zeit gekommen.

