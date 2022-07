Gastronomie am Anschlag – Restaurant Fischerstube schliesst tageweise wegen Personalnotstand Weil Mitarbeitende fehlen, greift das beliebte Basler Restaurant zu drastischen Massnahmen und verkürzt die Öffnungszeiten. Dorothea Gängel

Beim Restaurant Fischerstube bleibt an manchen Tagen die Tür geschlossen. Foto: zvg

An welchem Wochentag auch immer – wer spontan einen Restaurantbesuch plant, der war einst bei der Fischerstube in Basel an der richtigen Adresse. Doch die täglichen Öffnungszeiten gehören der Vergangenheit an. «Leider bleibt das Restaurant Fischerstube an folgenden Tagen wegen Personalmangel geschlossen», ist auf der Website zu lesen. Es folgen sechs Daten im Monat Juli.