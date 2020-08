Parteitag – Republikaner preisen Trumps Corona-Politik Die US-Republikaner halten ihren Nominationsparteitag ab. Wegen der Corona-Pandemie findet dieser weitgehend virtuell statt. UPDATE FOLGT

Am Parteitag der Republikaner wurde Donald Trump einstimmig zum Präsidentschaftskandidaten gekürt. (24. August 2020) Keystone/David T. Foster

Die US-Republikaner halten ihren Parteitag ab.

Zum Auftakt haben die Delegierten in Charlotte (North Carolina) Donald Trump einstimmig als ihren Kandidaten nominiert.

Der weitgehend virtuelle Parteitags der Republikaner dauert noch bis Donnerstag.

Der Parteitag der Republikaner hat das Krisenmanagement von US-Präsident Donald Trump während der Corona-Pandemie gepriesen. In einem am Montagabend eingespielten Video hiess es: «Ein Anführer ergriff entschiedene Massnahmen, um Leben zu retten – Präsident Donald Trump.» In dem Video wurden mehrere Politiker der Demokraten aus den Anfängen der Pandemie zitiert, die damals den Ernst der Lage nicht richtig einschätzten. Verharmlosende Aussagen Trumps – der im Laufe der Pandemie mehrfach sagte, das Virus werde wieder verschwinden – fanden keine Erwähnung.

In dem Video hiess es: «Wir werden stärker und grösser (aus der Krise) hervorgehen.» In Umfragen ist eine Mehrheit der Amerikaner seit langem unzufrieden mit Trumps Krisenmanagement. Die Pandemie hat in den USA mehr als 175 000 Menschen das Leben gekostet. Trumps demokratischer Herausforderer bei der Wahl im November, Ex-Vizepräsident Joe Biden, wirft dem Amtsinhaber vor, beim Schutz der Amerikaner versagt zu haben.

Der republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz hat dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden die Unterstützung früherer US-Militäreinsätze vorgeworfen. Donald Trump sei dagegen der erste US-Präsident seit Ronald Reagan, der die USA nicht in einen neuen Krieg geführt habe, sagte Gaetz am Montagabend (Ortszeit) bei dem weitgehend virtuellen Parteitag der Republikaner. «Präsident Trump weiss, dass wir am stärksten sind, wenn wir am härtesten kämpfen – nicht in fernen Wüsten, sondern für unsere Mit-Amerikaner.»

Gaetz sagte: «Wir müssen für die Rettung Amerikas kämpfen, oder wir könnten es für immer verlieren.» Er warf Bidens Demokraten vor, den Amerikanern ihre Waffen nehmen und zugleich die Gefängnisse leeren zu wollen. «Und die Polizei kommt nicht, wenn Sie sie rufen.» Die Republikaner werfen den Demokraten vor, der Polizei die Finanzierung entziehen zu wollen, was kein Wahlziel Bidens ist.

Zum Auftakt des Parteitags hatten die Delegierten am Montag in Charlotte (North Carolina) Trump (74) einstimmig als ihren Kandidaten nominiert. Er tritt am 3. November gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden (77) an. Der weitgehend virtuelle Parteitags der Republikaner dauert noch bis Donnerstag. Zum Abschluss will Trump die Nominierung mit einer Rede im Weissen Haus offiziell annehmen.

SDA/chk