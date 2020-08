Virtueller Parteitag – Republikaner bleiben bei Einschaltquoten hinter Demokraten Gut 15 Millionen Zuschauer verfolgten den ersten Abend des republikanischen Parteitages. Das sind rund drei Millionen weniger als bei den Demokraten vor einer Woche. UPDATE FOLGT

Geringeres Zuschauerinteresse als bei den Demokraten: US-Präsident Donald Trump auf einem Screen. (24. August 2020) Keystone/Travis Dove «Sie wissen, dass Biden uns auf der Weltbühne schwächen wird»: Donald Trump Jr. (24. August 2020) Keystone/Susan Walsh Am Parteitag der Republikaner wurde Donald Trump einstimmig zum Präsidentschaftskandidaten gekürt. (24. August 2020) Keystone/David T. Foster 1 / 6

Darum gehts Infos einblenden Die US-Republikaner halten ihren Parteitag ab.

Zum Auftakt haben die Delegierten in Charlotte (North Carolina) Donald Trump einstimmig als ihren Kandidaten nominiert.

Der weitgehend virtuelle Parteitag der Republikaner dauert noch bis Donnerstag.

Der Parteitag der Republikaner von US-Präsident Donald Trump ist am ersten Abend bei den TV-Einschaltquoten hinter dem Treffen der Demokraten in der vergangenen Woche zurückgeblieben. Die Republikaner hätten am Montagabend verteilt über sechs Fernsehsender 15,84 Millionen Zuschauer vor die Geräte gelockt, wie US-Medien am Dienstag unter Berufung auf die Firma Nielsen Media Research berichteten. Am ersten Abend des Parteitags der Demokraten exakt eine Woche zuvor waren es demnach 18,69 Millionen Zuschauer. Trump hatte die Einschaltquoten der Demokraten nach deren erstem Abend als «sehr schlecht» bezeichnet.

Virtuelle Parteitage

Die Quoten berücksichtigen nicht die Zuschauer, die die Parteitage über Streaming-Plattformen verfolgen. Die Zahl der Zuschauer bei den Republikanern lag rund 30 Prozent niedriger als beim Parteitag 2016, als Trump erstmals zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl nominiert wurde. In diesem Jahr finden die Parteitage wegen der Corona-Pandemie weitgehend virtuell statt. Traditionell sind sie Mega-Events mit Tausenden Delegierten und Gästen. Sie sollen die Begeisterung für die Kandidaten wenige Monate vor der Wahl schüren.

Die Delegierten beim Parteitag der Republikaner hatten am Montag Trump einstimmig als ihren Kandidaten für die Wahl am 3. November nominiert. Er will die Nominierung mit einer Rede vom Weissen Haus aus am Donnerstag annehmen. In der vergangenen Woche hatten die Demokraten Ex-Vizepräsident Joe Biden als Kandidaten gekürt.

SDA/chk