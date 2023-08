Reportage nach Bränden auf Rhodos – «Kein Feuerwehrmann war zu sehen, nur wir» Warum ist diesen Sommer in Griechenland so viel Wald abgebrannt? Wissenschaftler und Anwohnende wie Greg Pernaris werfen der Regierung eine verfehlte Politik vor – und zu späte Hilfeleistung. Tobias Zick

Greg Pernaris auf der Terrasse seiner Taverne spricht noch immer mit heiserer Stimme, weil er vier Tage gegen die Flammen kämpfte.

In die verbrannten Gebiete will er keinen Fuss setzen, sagt er, der Schmerz wäre zu gross, und selbst hierher, wo der Wald von Rhodos noch Wald ist, grünstrotzend und wild und duftend, ist er nur mit grösster Überwindung gekommen. Wer schaut schon gern aus nächster Nähe den Verfall seines eigenen Lebenswerks an?