Birsfelden – Reparieren statt wegwerfen im Reparatur-Café In Birsfelden will ein neu eröffnetes Lokal der Wegwerfkultur entgegenwirken. Besucherinnen und Besucher können alte Gegenstände reparieren lassen – und das gratis. Tobias Burkard

Alte Gegenstände können zur Reparatur mitgebracht werden. Foto: Screenshot Repair-cafe.ch

Obwohl das alte Elektrogerät noch reparabel wäre, ist es heute vielfach einfacher, ein neues Gerät zu kaufen. Reparieren scheint zu mühsam und zu teuer. Das Reparatur-Café in Birsfelden will diesem Trend unter dem Motto «Reparieren statt wegwerfen» entgegenwirken. Reparieren solle wieder zeitgemäss werden. Am 22. Oktober findet die erste Ausgabe des Reparatur-Cafés in Birsfelden statt.

Reparieren lassen kann man so ziemlich alles: «Egal ob Spielzeug, Mixer, Velo oder der Lieblingspullover: Die Besucher sind herzlich eingeladen, defekten Gegenständen mithilfe von Reparaturexperten an der Reparatur-Veranstaltung neues Leben einzuhauchen», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Von 10 bis 14 Uhr wird im Saal des Fridolinsheims an der Hardstrasse 28 in Birsfelden genäht, gebohrt und geflickt. Die Reparaturdienstleistungen sind kostenlos, bezahlt werden müssen lediglich eventuell benötigte Ersatzteile.

Gegen Verschwendung

Fast alles, was defekt ist, kann im ersten Reparatur-Café Birsfelden repariert werden. Vor Ort sind ehrenamtliche Schneiderinnen, Elektroniker, Elektriker, Schreiner und Velomechaniker. Gängige Ersatzteile können, sofern vorhanden, zu Selbstkostenpreisen vor Ort gekauft werden. Ziel des Reparatur-Cafés ist es, die Kultur des Reparierens wieder aufleben zu lassen und aufzuzeigen, dass viele Produkte repariert werden können und nicht im Müll enden müssen.

Als positiver Nebeneffekt wird das Portemonnaie geschont, man schliesst neue Kontakte und kann sich bei Kaffee und Kuchen austauschen. Das Reparatur-Café Birsfelden ist aus einer Initiative von einigen engagierten Privatpersonen entstanden und arbeitet mit der Stiftung für Konsumentenschutz zusammen, welche seit Anfang 2014 Repair-Café-Initiativen in der Deutschschweiz unterstützt und fördert.

