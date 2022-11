Müll vermeiden – Repair-Café in Rheinfelden findet am Samstag wieder statt Diesen Samstag können interessierte von 10 bis 14 Uhr wieder defekte Haushaltsgeräte und Textilien im Reparatur-Café gratis reparieren lassen. Tobias Burkard

Diesen Samstag können in Rheinfelden alte Gegenstände kostenlos repariert werden lassen. Foto: Screenshot Repair-cafe.ch

Egal ob altes Handy oder kaputter Pullover: In den verschiedenen Repair-Cafés, die es mittlerweile in der ganzen Schweiz gibt, können diverse Gegenstände kostenlos repariert werden lassen. Nun findet diesen Samstag, dem 12. November, eine weitere Ausgabe des Repair-Cafés in Rheinfelden statt.

Interessierte können von 10 bis 14 Uhr im Seffel-Raum des Roten Hauses in Rheinfelden ihre defekten Haushaltsgräte und Textilien vorbei bringen. Falls die Möglichkeit besteht, werden die alten Geräte repariert. Die Reparaturdienstleistungen sind kostenlos, bezahlt werden müssen lediglich eventuell benötigte Ersatzteile.

Vor Ort sind ehrenamtliche Schneiderinnen, Elektroniker, Elektriker, Schreiner und Velomechaniker. Ziel des Reparatur-Cafés ist es, die Kultur des Reparierens wieder aufleben zu lassen und aufzuzeigen, dass viele Produkte repariert werden können und nicht im Müll enden müssen.

Das Repair-Café Rheinfelden Schweiz 2017, inspiriert durch ähnliche Projekte in der Schweiz und im Ausland, gegründet. Mehr Informationen sind unter https://repair-cafe.ch/de zu finden.

