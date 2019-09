Rentnerin mit acht Hunden im Auto erwischt

Die 76-jährige Frau war mit einer Freundin auf dem Rückweg von Eglisau ZH nach Hause, als sie in Kloten in eine Verkehrskontrolle geriet. Noch während die Rentnerin im Begriff war anzuhalten, glaubte die Polizistin zu sehen, dass auf dem Schoss der Frau ein kleiner Hund sass. Ein zweiter Hund sass in der Lücke zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, dort, wo andere Fahrzeuge eine Mittelkonsole haben.