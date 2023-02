Baugesuch in Liestal – Er will ein eigenes Windkraftwerk vor seinem Haus Der Liestaler Einwohnerrat wird sich mit den ehrgeizigen Zielen eines Rentners befassen müssen. Er will eine eigene Windkraftanlage auf seinem Grundstück. Daniel Aenishänslin

Monika und Giovanni Bonavia auf der Wendeltreppe vor ihrem Haus, auf die das Windrad gesetzt werden soll. Foto: Daniel Aenishänslin

«Giovanni, das ist der Moment, in dem du dich wieder damit beschäftigen musst», habe er sich gesagt, als er in Pratteln an einem Garten vorüberging, in dem er so etwas wie ein Windkraftwerk entdeckte. Vergangenen November stellte der Liestaler Giovanni Bonavia schliesslich das Baugesuch. Für sein eigenes kleines Windkraftwerk vor seinem Haus am Kanzelweg, Ecke Wetterchrüzstrasse.