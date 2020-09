Radar-Challenge am Samstag – Rennen Sie schneller, als es die Basler Polizei erlaubt? Wer mehr als 20 km/h erreicht, bekommt ein Radarfoto zur Erinnerung. Katrin Hauser

Die Basler Polizei steht auf Herausforderungen. Im letzten Jahr räumten die Ordnungshüter nicht nur ihren Tesla aus für die Tetris-Challenge , sondern tanzten auch wie wild vor dem Polizeiposten, um die «Git Up Challenge» zu meisten. Vor einem halben Jahr dann zog sich eine Beamtin bis auf die Unterwäsche aus, um zu demonstrieren, wie schwer eine Polizeiuniform wiegt. Dafür wurde die Sicherheitsbehörde von linker Seite kritisiert.

Nun haben sich die Ordnungshüter am Rheinknie etwas neues ausgedacht: eine Art Radar-Challenge. Wer kann schneller rennen, als es die Polizei erlaubt? Der Event findet am kommenden Samstag von 14 bis 18 Uhr auf dem Barfüsserplatz statt. Dieses Mal sind es allerdings nicht die Beamten, die sich der Herausforderung stellen, sondern «kleine und grosse Läuferinnen und Läufer», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Auf einer fünfzig Meter langen Rennstrecke aus Kunstrasen gilt es so schnell zu beschleunigen, dass man ein Tempo von 20 km/h oder mehr hat, wenn man an der Messstation der Basler Kantonspolizei vorbeispurtet. Für die jüngeren Teilnehmer liegt die Grenze bei 10 km/h. «Ein Radarfoto und eine Taschenlampe erhalten nur jene, die schnell genug sind, um die Radaranlage auszulösen», so die Polizei. Auf die Zeitschnellsten warte zudem ein Taschenmesser.