45-Millionen-Projekt – Renaturierungskonzept für die Wiese weckt Ängste Im Naherholungsgebiet in den Langen Erlen sollen Fische und Amphibien besser gedeihen können. Was gut ist für Tiere, muss aber nicht zwingend gut sein für die Menschen. Martin Furrer

Gibt es hier auch künftig genug Platz für Erholungssuchende? So könnten die geplanten Sitzanlagen am Ufer der Wiese aussehen. Visualisierung: BVD

Für die Tierwelt ist es eine gute Nachricht – aber sind es auch Good News für die Baslerinnen und Basler? Die Wiese, genauer: der knapp fünf Kilometer lange Flussabschnitt innerhalb der Langen Erlen zwischen der schweizerisch-deutschen Grenze bei Lörrach und dem Tierpark, soll «revitalisiert» werden. «An der Stelle des monotonen Flussbetts», teilte das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) vergangene Woche mit, werde «ein vielfältiger Lebensraum entstehen, der zahlreichen Tier- und Pflanzenarten am und im Wasser ein besseres Zuhause bietet».

Das alles klingt schön und gut. Zumal zu lesen ist, es würden «neue Laichplätze für gefährdete Fischarten wie Äsche, Nase, Lachs und Barbe» sowie «neue Lebensräume für Amphibien und Reptilien» entstehen.

Dennoch ist Skepsis angebracht. Denn damit das Renaturierungsprojekt verwirklicht werden kann, will das BVD ab dem Jahr 2025 unter anderem die Uferwiesen entfernen lassen. Der Fluss solle sich «in diesem Raum frei bewegen» können, schreibt das Departement. Und verkündet: «Die Trampelpfade, die sich heute durch die Uferwiesen ziehen, werden nicht mehr verfügbar sein.» Nur so könne im Gegenzug eine «lebendige Flusslandschaft mit Inseln und Buchten» geschaffen und künftige «Hochwasser weitgehend gefahrlos abgeführt» werden.

Noch wird an der Wiese gegrillt, gechillt, gespielt und gefeiert – aber wie lange noch? Foto: Florian Nidecker

Allerdings ist die Uferzone der Wiese, die zum Naturparadies werden soll, heute schon ein Paradies. Eines für Spaziergänger, Ausflügler, Hundehalter, Familien, Junge, Alte, Basler und Nichtbasler nämlich. Am Fluss wird nicht nur an den Wochenenden gegrillt, gechillt, gespielt, gefeiert. Das Naherholungsgebiet macht seinem Namen alle Ehre. Deshalb stellt sich die Frage: Wo sollen sich künftig die Tausenden von Menschen tummeln, wenn sie sich nicht mehr am Uferbereich aufhalten können?

Auf der Website Wiese Vital steht: «Die Besucherlenkung erfolgt weiterhin über die bestehenden Wege. Aufgrund des wegfallenden Vorlandes an der Wiese wird jedoch kein durchgehender Pfad innerhalb der Dämme möglich sein.» Das BVD beschwichtigt derweil in seiner Medienmitteilung: «Für Besucherinnen und Besucher des Landschaftsparks sind in der Dammböschung an ausgewählten Stellen Sitzanlagen zum Verweilen am Wasser vorgesehen.»

Aufhorchen lässt dabei die Formulierung «an ausgewählten Stellen». Sie lässt vermuten, dass die Sitzanlagen künftig viel weniger Leuten als heute eine Möglichkeit zum Aufenthalt nahe am Wasser geben werden.

«Es wird keinen durchgängigen Trampelpfad zum Spazieren mehr geben.» Daniel Hofer, Co-Leiter Kommunikation des Bau- und Verkehrsdepartements

Daniel Hofer, Co-Leiter Kommunikation des BVD, schreibt dazu auf Anfrage: «Die Besucherinnen und Besucher des Landschaftsparks Wiese werden auch weiterhin grillieren, spielen, baden oder chillen können.» Auch abseits der Sitzanlagen bleibe der Aufenthalt an der Wiese möglich. Am «lebendigeren, mit Steinblöcken und dergleichen versehenen Flussufer» werde es aber «keinen durchgängigen Trampelpfad zum Spazieren» mehr geben. Für Spaziergänger stünden die Fusswege auf den beiden Dämmen jedoch «weiterhin zur Verfügung».

Hofer verspricht, das BVD werde darauf achten, «dass die Wiese als Naherholungsraum für eine mindestens gleichbleibende Anzahl Besucher erhalten bleibt».

Skeptische Stimmen

Die Politik ist dennoch bereits argwöhnisch geworden. SP-Grossrat Mahir Kabakci, der im Kleinbasel wohnt und im Vorstand des Vereins Klÿck Quartierarbeit Klybeck-Kleinhüningen sitzt, sagt: «Ich befürchte, dass es nach Abschluss des Revitalisierungsprojekts weniger statt mehr Begegnungszonen an der Wiese geben könnte.» Er habe bereits skeptische Stimmen aus der Quartierbevölkerung vernommen.

Kabakci sagt: «Es wäre weit wünschenswerter, wenn der Bereich entlang der Wiese nicht nur bis zum Tierpark, sondern bis zur Tramstation Kleinhüningen aufgewertet werden könnte. Und zwar zum Beispiel mit zusätzlichen Sitzbänken, Grillzonen und einer Spielgelegenheit für Kinder.» Dies habe zugleich den Vorteil, dass das Gebiet rund um die Tramhaltestelle Kleinhüningen, das zu einem Problem-Hotspot zu werden drohe, entlastet werde.

Kabakci will dazu demnächst einen Vorstoss einreichen. Die Diskussion um die Zukunft der Langen Erlen ist eröffnet. Bis im Herbst hat die Bevölkerung Gelegenheit, in einer Art öffentlichen Vernehmlassung auf der Website von Wiese Vital ihre Wünsche und Anregungen zu deponieren.

Was auch immer dabei herauskommt – billig wird das Ganze nicht. Das BVD schätzt die Kosten für die Revitalisierung auf rund 45 Millionen Franken, wobei die Schwankung plus/minus 20 Prozent beträgt. Der Bund wird sich an den Kosten beteiligen. Der Regierungsrat und der Grosse Rat müssen die Finanzierung aber zuvor noch absegnen.

