Mehr Patientinnen und Patienten – Rekordzahlen bei der Psychiatrie Baselland Immer mehr Menschen brauchen professionelle Hilfe in Sachen psychische Gesundheit. Bei Kindern und Jugendlichen ist der Zuwachs besonders hoch.

Eines der Neubaugebäude auf dem Liestaler Campus. Archivfoto: Nicole Pont

Die Psychiatrie Baselland hat immer mehr zu tun. Im Jahr 2022 stieg die Anzahl der behandelten Menschen auf 14’547. Das sind fast 11 Prozent mehr als noch 2021. Mit plus 12,1 Prozent ist die Zunahme bei Kindern und Jugendlichen besonders stark. In der Erwachsenenpsychiatrie beträgt sie 10,3 Prozent. In beiden Bereichen bedeuten diese Zahlen neue Höchstwerte, wie die Psychiatrie Baselland am Mittwoch mitteilte.

Die Psychiatrie Baselland stellte wegen der hohen Nachfrage zusätzliche Therapeutinnen und Therapeuten ein. Das habe bei den Lohnkosten zu einem Plus von 4 Prozent geführt. Der Sachaufwand erhöhte sich um 3,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Jahresgewinn mit rund 0,6 Millionen Franken halb so hoch.

Man habe die Einnahmen in fast allen Bereichen steigern können und habe einen Gesamtertrag von 112,8 Millionen Franken erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um 3,3 Prozent.

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Behandlungen von Kindern und Jugendlichen hat die Psychiatrie Baselland die Krisenstation für junge Erwachsene personell und organisatorisch aus der Erwachsenenpsychiatrie herausgelöst und in eine eigenständige Akutstation für Jugendliche umgewandelt.

Seit Anfang 2023 laufe zudem ein Pilotprojekt im Bereich «Home Treatment» mit acht Plätzen in der Erwachsenenpsychiatrie. Die aufsuchende Behandlung sei bei den Patientinnen und Patienten auf grosses Interesse gestossen.

Auch ambulante Angebote sind gefragt

Sehr gefragt waren auch Dienstleistungen des arbeitspsychiatrischen Angebots «Workmed», des Jobcoachings und der Wohnheime.

Neue ambulante Angebote kamen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie dazu. Dies im Bereich Sozialkompetenz für Kinder, eine Therapiegruppe für Jugendliche mit Gefühlsregulationsproblemen sowie eine Gruppe für Eltern mit ADHS-Kindern im Zentrum für psychische Gesundheit in Binningen. Die Nachfrage nach Behandlungen und Beratungen in der Transgendersprechstunde stieg weiter an.

Betreffend Fertigstellung der neuen Klinikgebäude in Liestal zeigt sich die Psychiatrie Baselland zuversichtlich. Der Innenausbau und die Umgebungsarbeiten für die beiden Neubauten schreiten planmässig voran, heisst es. Sie sollen ab Herbst in Betrieb genommen werden.

