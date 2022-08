Rotblau weltweit – Rekordmann Sommer lässt die Bayern verzweifeln Yann Sommer wehrte gegen den FC Bayern München 19 Torschüsse ab – so viele wie noch nie ein Torwart seit Beginn der Bundesliga-Datenerfassung. Benjamin Schmidt

Unbezwingbar (oder fast) gegen die Bayern: Yann Sommer. Foto: Sven Hoppe (Keystone)

Deutschland

Satte 20 Schüsse feuerten die Angreifer des FC Bayern München im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend auf das Gehäuse von Goalie Yann Sommer – bis auf einen hielt der Schweizer alle. Dies gelang noch keinem Schlussmann in der Bundesliga seit Beginn der Datenerfassung 1992. Somit war Sommer fast im Alleingang dafür verantwortlich, dass die Fohlen mit einem 1:1 erneut Zählbares aus München mitnehmen konnten und die Bayern zum ersten Mal in dieser Saison Punkte abgeben mussten.

Kaum überraschend war Sommers Wahl zum «Man of the Match» in seinem 266. Bundesligaspiel, das ihn darüber hinaus zum alleinigen Rekordhalter eines Schweizer Fussballers in der höchsten deutschen Spielklasse machte.

Einen neuen Vertrag hätte Sommer in Gladbach wohl auch ohne die Leistung gegen den Meister bekommen, seine Verhandlungsposition ist dadurch jedoch sicher nicht schlechter geworden. «Jetzt setzen wir uns zusammen in den nächsten Tagen, und dann werden wir informieren, wenn es etwas zu informieren gibt», sagte Sommer gegenüber Sky.

Während die Zeichen bei Sommer auf Verbleib stehen, gilt dies für andere Ex-FCB-Spieler in der Bundesliga nicht. Renato Steffen soll kurz vor einem Wechsel zurück in die Super League zum FC Lugano stehen, der nicht mehr gesetzte Manuel Akanji könnte Borussia Dortmund noch vor dem Ende des Transferfensters in Richtung Leicester verlassen.

Belgien

Auch Eder Balanta steht vor einem Tapetenwechsel. Wie es aussieht, wird der Kolumbianer innerhalb der belgischen Liga transferiert werden. Einst Stammkraft, ist der Mittelfeldmann bei Meister Brügge nicht mehr gesetzt. Dies rief nun Standard Lüttich auf den Plan, das den abtrünnigen Gojko Cimirot gern durch Balanta ersetzen würde.

Schottland

Transfergerüchte über Albian Ajeti waren bereits letzte Saison haufenweise zu lesen. Beim 9:0-Auswärtserfolg gegen Benjamin Siegrists Ex-Club Dundee United war der Stürmer erneut nicht im Aufgebot. Nun soll ein Wechsel endlich konkret werden: Racing Santander soll Celtic kontaktiert haben, die Schotten sollen bereit sein, Ajeti für rund drei Millionen Pfund Ablöse ziehen zu lassen.

Österreich

Bereits vergangene Woche kündigte Noah Okafor an, dass er das Ziel habe, Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga zu werden. Mit seinem dritten Saisontreffer gegen Austria Lustenau untermauerte er am Wochenende seine Ambitionen. Beim 6:0 von Serienmeister RB Salzburg erzielte der 22-Jährige das vierte Tor gegen die chancenlosen Vorarlberger.

Frankreich

Neun Tore hat Jonas Omlin als Torwart des HSC Montpellier in den ersten drei Ligaspielen erhalten. Drei im Schnitt – zu viele für jeden ambitionierten Schlussmann. Nun jedoch – am Wochenende gegen Stade Brest – wahrte der 28-Jährige zum ersten Mal in dieser Saison die weisse Weste. Da sich auch Omlins Vorderleute in bestechender Form zeigten, heimste Montpellier in Brest einen beeindruckenden 7:0-Kantersieg ein.

Aldo Kalulu war in der vergangenen Saison bester Skorer des FC Sochaux in der Ligue 2 und sorgte dafür, dass der Verein aus dem kleinen Industriestädtchen zeitweise sogar um den Aufstieg mitspielte. Mässig in die neue Spielzeit gestartet, kommt der FCSM allmählich immer besser in Fahrt – und mit ihm Aldo Kalulu. Beim 3:0-Erfolg gegen Chamois Niort erzielte der Franzose sein erstes Saisontor.

Kein Leistungsträger seiner Mannschaft mehr ist Dereck Kutesa. Zuletzt nur noch in der Reserve von Stade Reims eingesetzt, steht der Genfer gemäss übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zurück in seine Heimat zum FC Servette und somit vor einer Rückkehr in die Super League.

Argentinien

Carlos Zambrano macht seinem Ruf als Bad Boy immer wieder alle Ehre. Gerade erst in die Startelf der Boca Juniors zurückgekehrt von einer Suspendierung, die er sich wegen einer Keilerei mit einem Teamkollegen eingeheimst hatte, schrammte er beim 2:1-Sieg gegen Tabellenführer Tucumán nur knapp an einem Platzverweis vorbei. Hat Zambrano in der Nachspielzeit seinem Gegenspieler im Strafraum nun den Ellbogen ins Gesicht gerammt oder nicht? Entscheiden Sie selbst:

USA

Es war mal wieder kein guter Abend für Xherdan Shaqiri und Chicago Fire. Nicht nur ging das Heimspiel gegen den CF Montreal mit 0:2 verloren, Shaqiri musste mit Schmerzen im Oberschenkel nach einer halben Stunde auch noch ausgewechselt werden. Sieben Runden vor Schluss beträgt Chicagos Rückstand auf einen Playoff-Platz weiter sechs Punkte.



