40 Grad Celsius schon im Frühling – Rekordhitze in Indien und Pakistan Jede Tuk-Tuk-Fahrt wird zur Qual, an Arbeit ist kaum noch zu denken: Südasien erlebt eine beispiellose Hitzewelle für diese Jahreszeit. Weil Weizenfelder verdorren, könnte sich die weltweite Ernährungslage weiter verschlimmern. Benjamin von Brackel , Daniel Pfeifer aus Delhi

Schon jetzt Temperaturen wie im Hochsommer: Die glühende Hitze und ein Sandsturm setzen den Menschen auf den Strassen in Allahabad im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh zu. Foto: Sanjay Kanojia (AFP)

Sie haben Teppichbahnen gelegt über den riesigen Steinhof der Jama-Masjid-Moschee in Delhi. Nicht etwa, um eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in Old Delhi zu schonen, sondern um die Fusssohlen von Besuchern zu schützen. Man darf die Moschee nur ohne Schuhe betreten, und mit einem Schritt neben dem Teppich würde man sich dieser Tage die Haut verbrennen.