Rekordhalterin Mujinga Kambundji – Nach einer komplizierten Saison verpasst sie den Sprintfinal Der Medaillengewinnerin von 2019 über 200 m fehlten in 11,04 Sekunden letztlich vier Hundertstel zum Weiterkommen. Géraldine Frey wurde in ihrer Serie Achte. Monica Schneider

Mujinga Kambundji verpasst den WM-Final über 100 Meter nur knapp. Foto: Christophe Bott (Keystone)

Mujinga Kambundji hat den Final über 100 m verpasst. In 11,04 Sekunden wurde sie in ihrer Serie Fünfte – die ersten beiden von drei Läufen plus die zwei Zeitschnellsten erreichten den Endlauf. Kambundji vermochte sich im Vergleich zum Vorlauf zwar um vier Hundertstel zu steigern, doch das reichte nicht. Noch einmal vier wären nötig gewesen, um den angestrebten achten Finalplatz zu erreichen.

Die letztjährige Fünfte hatte wenig Glück, in ihren Lauf eingeteilt waren die drei Titel-Mitfavoritinnen Shericka Jackson (JAM), Sha’Carri Richardson (USA) und Marie-Josée Ta-Lou (CIV). Angesichts des diesjährigen Niveaus, der Dichte an der Spitze und vor allem ihrer komplizierten Saison dürfte das Ausscheiden jedoch keine übergrosse Enttäuschung sein. Nach der Ankunft in Budapest hatte die 31-Jährige gesagt, sie sei froh, nach einer anstrengenden Zeit überhaupt an der WM teilnehmen zu können.

Géraldine Frey, die zweite Schweizerin in den Halbfinals, wurde in 11,28 Achte in ihrer Serie und schied ebenfalls aus. Die eigene Bestleistung von 11,18 verpasste sie damit deutlich. Die 26-jährige Zugerin war vor einem Jahr an der WM in Eugene Teil der Staffel, die Siebte geworden war, jetzt startete sie erstmals in einem WM-Einzelrennen und machte hinsichtlich möglicher Olympischer Spiele eine wichtige Erfahrung. Sie hatte sich als Letzte und mit sechs Tausendsteln Vorsprung noch für den Halbfinal qualifiziert.



Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.