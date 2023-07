Ausgangslage

Dieses Wochenende beginnen im Kanton Zürich die Sommerferien und damit die Hauptreisezeit in der Schweiz. Der Flughafen Zürich rechnet an einzelnen Spitzentagen mit rund 100'000 Passagieren. Neue Rekorde werden nicht erwartet, aber die Reiselust ist gross.

Zu den beliebtesten Sommer-Destinationen ab Zürich zählen verschiedene Orte in Spanien, in den USA, Deutschland, Italien, Grossbritannien, Türkei, Griechenland und in Portugal.

Für Flüge ausserhalb des Schengenraums sollten Passagieren drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein, für Reisen innerhalb des Schengenraums genügen zwei Stunden. Früher sollten die Passagiere nicht anreisen.

Mehr Personal für Sicherheitskontrollen

Mit verschiedenen Massnahmen sollen die Wartezeiten möglichst tief gehalten werden, noch Anfang Juni sorgten lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle für Frust bei den Reisenden. Unter anderem wurde für die Sommermonate zusätzliches Personal rekrutiert, so kann die Kantonspolizei neu auch Senioren sowie Personen ohne Schweizer Pass einsetzen.

Die durchschnittlichen Wartezeiten am Flughafen Zürich lagen gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich im Juni bei 9 Minuten und 57 Sekunden. Im Mai standen Passagiere bei der Kontrolle 13 Minuten und 23 Sekunden an, im April dauerte die Warterei noch fast 17 Minuten.

Der Flughafen Genf erwartet in den Monaten Juli und August rund drei Millionen Passagiere. Damit reiche das Aufkommen beinahe an das Niveau vor der Coronavirus-Pandemie heran. Laut Prognosen werde der Passagierandrang in den nächsten zwei Monaten 92 bis 93 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen, hiess es an einer Medienkonferenz am Genfer Flughafen. (SDA)