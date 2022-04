Versteigerung von Warhols «Marylin» – Schweizer Galerie ist mit 200-Millionen-Bild auf Rekordkurs

Versteigerung von Warhols «Marylin» – Zürcher Galerie ist mit 200-Millionen-Bild auf Rekordkurs Über Nacht rückt eine verschwiegene Kunsthandlung ins internationale Rampenlicht. Ihr Prunkstück könnte zu einem der teuersten Gemälde der Welt werden. Profitieren sollen bedürftige Kinder. Emil Bischofberger

Sorgte für weltweite Aufmerksamkeit: «Shot Sage Blue Marilyn» bei der Präsentation von Auktionator Christie’s in New York. Foto: AFP

Am Sitz von «Thomas Ammann Fine Art» am Zürichberg deutet nichts darauf hin, dass die Galerie über Nacht zum Gesprächsthema der internationalen Kunstwelt geworden ist. In New York präsentierte das Auktionshaus Christie’s Ende März den Höhepunkt seiner Mai-Versteigerung: ein Siebdruck-Porträt von Marilyn Monroe, angefertigt von Andy Warhol. Welche Bedeutung «Shot Sage Blue Marilyn» hat, zeigt schon der Schätzpreis: «In der Region von 200 Millionen Dollar», schreibt Christie’s. Erst ein Bild wurde bisher teurer öffentlich versteigert: Der Kronprinz Saudiarabiens kaufte 2017 Leonardos «Salvator Mundi» für über 450 Millionen Dollar.